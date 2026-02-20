Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, sugirió cuál podría ser el impacto en México del nuevo arancel del 10%, anunciado por Donald Trump tras el falló de la corte de Estados Unidos.

En entrevista con López-Dóriga, el secretario Marcelo Ebrard adelantó que el impacto dependerá de cómo se implemente la medida, por lo que habrá más certeza cuando la hayan publicado.

Ebrard anticipa impacto en México tras nuevo arancel de Trump (Mario Jasso)

Este viernes 20 de febrero, la corte de Estados Unidos invalidó los aranceles globales de Donald Trump tras determinar que el mandatario excedió sus facultades al no consultar al Congreso.

Ante el fallo de la corte, el presidente Donald Trump anunció un nuevo arancel global del 10%, por lo que Marcelo Ebrard sugirió cuál podría ser su impacto en México.

Pese a que el impacto dependerá de cómo Estados Unidos implemente el nuevo arancel, Marcelo Ebrard asegura que México mantendría una ventaja competitiva, pues paga un impuesto menor a otros países como China.

Sin embargo, Marcelo Ebrard detalló que México podría estar en desventaja si se presenta un escenario donde el nuevo arancel del 10% se aplique selectivamente y no a todos los países.

Paralela a la revisión del T-MEC, Ebrard viajará a Washington para reunirse con su contraparte en Estados Unidos y asegurar que México salga lo mejor librado posible de este nuevo arancel de Trump.