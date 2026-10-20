La presidenta de México, Claudia Sheinbaum lidera el ranking de mandatarios con mejor imagen en América Latina, según el sondeo de CB Global Data, mismo que encabeza por segundo mes consecutivo.

Luego de que Sheinbaum se mantuviera en esta primera posición tras obtener un 69,3 % de imagen positiva cifra que muestra un ligero aumento favorable para la presidenta de México, respecto a septiembre 2026, cuando registró un 69 % de valoración.

Mientras que en la segunda posición de mandatarios con mejor imagen en América Latina, aparece en un contraste ideológico, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 68,3 %.

“Ideológicamente están en las antípodas, pero ambos comparten tres claves: atendieron la demanda que su sociedad consideraba prioritaria, sostienen una comunicación directa y permanente (la conferencia de prensa matutina en un caso, las redes en el otro) y ofrecen una sensación de gobierno presente en una región donde predomina la frustración”. Cristian Buttié, director general de CB Global Data.

Ranking de mandatarios con mejor imagen en América Latina

Detrás de Sheimbaum y Bukele en el ranking de mandatarios con mejor imagen en América Latina, le sigue en tercer lugar el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 51,9 % de valoración positiva.

Mientras que en el contraste los mandatarios con menor puntaje en su imagen en América Latina se encuentra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con un 32,3 % de imagen positiva y un 60,9 % de negativa,

Mientras que en el peor sitio está el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con un 31 % de valoración favorable y un 63,1 % de desfavorable.