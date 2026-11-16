Rosa Icela Rodríguez destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ocupa el primer lugar del ranking de aprobación de mandatarios de América Latina, con una imagen positiva del 69.8%, de acuerdo con la consultora CB Global Data.

“Es por el gran respaldo popular, yo insistiría en eso, porque es una presidenta que está pensando todo el tiempo en mejorar las condiciones de vida de las mexicanas y mexicanos” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 16 de noviembre de 2026, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, se dieron a conocer los resultados del ranking correspondiente a noviembre, debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

De acuerdo con los datos de CB Global Data, Sheinbaum se posicionó como la mandataria mejor evaluada de América Latina, con 69.8% de imagen positiva.

¿Por qué Claudia Sheinbaum tiene el mayor respaldo popular en América Latina?

Al explicar los resultados del ranking, Rosa Icela Rodríguez atribuyó la aprobación de la presidenta Sheinbaum al respaldo popular y a las políticas económicas y sociales de su gobierno.

“Aquí vemos cómo se ha recuperado el poder adquisitivo para la mayoría, también los incrementos en los salarios mínimos y, por supuesto, los programas sociales, este gran esfuerzo económico que llegan directamente a quienes más lo necesitan” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

La secretaria de Gobernación destacó tres factores que, desde su perspectiva, explican la evaluación positiva de la mandataria:

La recuperación del poder adquisitivo de los mexicanos.

Los incrementos al salario mínimo.

Los programas sociales dirigidos a los sectores que más lo necesitan.

En noviembre de 2026, Claudia Sheinbaum alcanzó 69.8% de imagen positiva, lo que representa un incremento de medio punto porcentual respecto a octubre, cuando registró 69.3% en la misma medición.

¿Qué otros mandatarios acompañan a Claudia Sheinbaum en el ranking de aprobación de América Latina?

Aunque Claudia Sheinbaum ocupa el primer lugar del ranking de mandatarios mejor evaluados de América Latina, otros presidentes de la región también aparecen entre los primeros cinco puestos.

De acuerdo con los resultados de CB Global Data correspondientes a noviembre de 2026, los cinco mandatarios mejor evaluados son: