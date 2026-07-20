Daniel Ortega, actual Presidente de Nicaragua, planea quedarse en el cargo por los próximos años.

Desde su llegada a la Presidencia, el mandatario ha usado su poder para no separarse del cargo durante 4 periodos consecutivos.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Daniel Ortega? Presidente de Nicaragua

José Daniel Ortega Saavedra se desempeña como presidente de la República de Nicaragua desde 2007. Cargo que comparte con Rosario Murillo, desde 2025.

En la actualidad, el exguerrillero y político acapara titulares por afirmar que en Nicaragua no habrá más elecciones electorales ya que no permitirá que la oposición llegue al poder.

Para lograrlo, trabajará con la Asamblea Nacional, subordinada a la Presidencia, y con las organizaciones correspondientes a las leyes.

Daniel Ortega. Presidente de Nicaragua (@presidentedelapaz / Instagram)

¿Qué edad tiene Daniel Ortega? Presidente de Nicaragua

Daniel Ortega nació en La Libertad, Chontales, en Nicaragua, el 11 de noviembre de 1945 por lo que tiene 80 años.

¿Quién es la esposa de Daniel Ortega? Presidente de Nicaragua

Daniel Ortega está casado con Rosario Murillo, de 75 años. Su matrimonio eclesiástico se celebró en 2005.

Daniel Ortega. Presidente de Nicaragua (@presidentedelapaz / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Daniel Ortega? Presidente de Nicaragua

A Daniel Ortega lo rige el signo zodiacal de escorpión.

¿Cuántos hijos tiene Daniel Ortega? Presidente de Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen seis hijos en común:

Rafael

Laureano

Camila

Juan Carlos

Maurice Facundo

Daniel Edmundo

¿Qué estudió Daniel Ortega? Presidente de Nicaragua

Daniel Ortega tiene una carrera trunca en Derecho. Estudió en la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua.

Daniel Ortega. Presidente de Nicaragua (@presidentedelapaz / Instagram)

¿En qué ha trabajado Daniel Ortega? Presidente de Nicaragua

Daniel Ortega abandonó sus estudios para unirse al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años 60.

Desde 1991, se ha desempeñado como Secretario General del FSLN.

Como militante sandinista realizó varias actividades contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, de 1979 hasta 1985, fungió como Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Se convirtió en Presidente de Nicaragua. Ejerció su primer mandato entre 1985 y 1990.

En 2007, regresó al mandato y no ha permitido que nadie ocupe su lugar.

Primer periodo (2007-2012)

Segundo periodo (2012-2017)

Tercer periodo (2017-2022)

Cuarto periodo (2022-presente.