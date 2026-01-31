Ricardo Salinas Pliego figura en documentos relacionados con Jeffrey Epstein

El empresario Ricardo Salinas Pliego sería uno de las personalidades que figuran en los documentos filtrados del caso de Jeffrey Epstein.

Sin embargo, no sería el único mexicano que aparecería entre los archivos de Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

El nombre de Ricardo Salinas Pliego aparece en los documentos relacionados con Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3 millones de documentos, que incluyen documentos, videos e imágenes, relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

En los archivos difundidos se encuentra el nombre de Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano fundador de Grupo Salinas.

Ricardo Salinas Pliego estaría vinculado a una invitación para asistir a una reunión organizada por Jeffrey Epstein el 2 de marzo del 2011.

De acuerdo con imágenes difundidas, Ricardo Salinas Pliego si habría acudido a la reunión de Jeffrey Epstein, a la que también habrían acudido otras personalidades:

Elon Musk

David Brooks

Sergey Brin

Jennifer Jacquet

Marissa Mayer

Craig Mundie

Jeff Bezos

Salar Kamangar

La aparición del nombre de Ricardo Salinas Pliego ha generado gran controversia en las redes sociales, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que vincule al empresario con actividades ilícitas.

Ricardo Salinas Pliego no ha emitido un pronunciamiento público respecto a su aparición en los archivos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Andrés Roemer y otras figuras que aparece en los documentos relacionados con Jeffrey Epstein

En los archivos también aparece el nombre de figuras de alto perfil de la élite política, empresarial y artística a nivel mundial, como Andrés Roemer, abusador sexual prófugo de la justicia mexicana.

De acuerdo con lo que se dio a conocer abusador sexual prófugo de la justicia mexicana refugiado actualmente en Israel aparece listado con su correo electrónico del membrete “http://podercivico.org.mx”.

Hasta el momento se desconoce cuál habría sido el vínculo entre Andrés Roemer, el refugiado actualmente en Israel, y Jeffrey Epstein.