La exprimera dama y el expresidente de Estados Unidos, Hillary y Bill Clinton, aceptaron testificar sobre el caso Jeffrey Epstein en la investigación del Congreso, compartió su vocero.

Sólo el reciente 13 de enero, los Clinton reiteraron su negativa a testificar sobre el caso Epstein, por lo cual el representante republicano, James Comer, anunció medidas para acusarlos de desacato.

Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso por investigación del caso Epstein

El vocero Angel Ureña confirmó en sus redes sociales que tanto Hillary como Bill Clinton testificarán ante el Congreso sobre el caso Jeffrey Epstein, en fechas que serán mutuamente acordadas y que desestimará el proceso de desacato.

Tal como apuntan los medios, sería mediante un correo electrónico enviado este lunes 2 de febrero que los Clinton presentaron una nueva propuesta para testificar al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental.

Bill Clinton en fiesta de Jeffrey Epstein (@OversightDems / x)

Esto, en medio de la sesión del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes para establecer los parámetros de la votación que dictarían desacato contra los Clinton por su negativa de testificar.

Se señaló que Bill y Hillary Clinton ya habían intentado pactar con el comité en los últimos días, pero James Comer rechazó la oferta inicial, la cual constaba de una entrevista de al menos cuatro horas del expresidente.

Aunque los legisladores de ambos partidos podrían hacer preguntas, la entrevista iba a ser limitada y el testimonio de Hilary Clinton sería una segunda declaración jurada en un formato similar al de su esposo.

Caso Epstein: James Comer quiere mantener la acusación de desacato contra los Clinton

De momento no se ha dado respuesta a la nueva propuesta de los Clinton para testificar en el caso Epstein, James Comer aseveró más temprano que mantendría la acusación de desacato para su votación esta semana.

Afirmó ante otros legisladores y a medios que Hillary y Bill Clinton deben aprender que las acciones tienen consecuencias, como el haberse negado a testificar cuando fueron debidamente requeridos.

Agregó que las declaraciones de Bill y Hillary Clinton son críticas para entender el caso de Jeffrey Epstein, aunque la pareja ha negado en diversas ocasiones el haber sabido sobre los actos ilegales del empresario.