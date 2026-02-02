El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego rompió el silencio luego de que su nombre apareciera en documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, difundidos recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lejos de un posicionamiento formal, el fundador de Grupo Salinas respondió en redes sociales con tono irónico y emojis, atribuyendo la controversia al uso de Inteligencia Artificial y burlándose de sus críticos.

La reacción del empresario se dio después de que autoridades estadounidenses hicieran públicos millones de archivos, imágenes y videos relacionados con Jeffrey Epstein, en los que su nombre figura en distintas ocasiones.

¿Por qué aparece Salinas Pliego en los documentos?

De acuerdo con los archivos, Salinas Pliego está relacionado con el folio EFTA01794970, que corresponde a una invitación fechada el 2 de marzo de 2011 para asistir a una reunión privada organizada por John Brockman, fundador de Edge.

El encuentro habría tenido lugar en un comedor subterráneo cercano a Pine Avenue y, según los registros, también habría contado con la presencia de figuras como:

Especialistas y autoridades han subrayado que aparecer en estos documentos no implica una acusación penal ni prueba de participación en los delitos cometidos por Epstein.

Incluso, interacciones citadas por el propio empresario con herramientas de IA señalan que no existe evidencia oficial que lo vincule a actividades ilícitas.

Ricardo Salinas Pliego figura en documentos relacionados con Jeffrey Epstein (Captura de pantalla )

Polémica política y cuestionamientos públicos

A pesar de ello, la mención del nombre de Ricardo Salinas Pliego ha reavivado cuestionamientos sobre sus aspiraciones políticas y su discurso ultralibertario.

Analistas advierten que la cercanía —aunque sea documental— con círculos ligados a Jeffrey Epstein puede resultar dañina para la credibilidad pública, especialmente en un contexto de alta sensibilidad social.

Los archivos también mencionan a otras figuras mexicanas, como Andrés Roemer, actualmente prófugo por cargos de abuso sexual.

Hasta ahora, Salinas Pliego ha optado por minimizar el tema en redes, sin emitir un comunicado oficial sobre su relación con el entorno de Epstein.