El polémico empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que no hay ningún delito que lo involucre con el caso Epstein, reiteró que lo que único que existe es una campaña amarillista en su contra.

Salinas Pliego niega estar inmiscuido en delitos que lo involucren con el caso Epstein

Luego de que se revelaron al menos 26 documentos del caso Epstein en los que aparece su nombre, Ricardo Salinas Pliego reiteró que no participó en ningún delito.

A través de un mensaje que compartió en X, el empresario dijo estar seguro de que si en realidad existiera alguna acusación en su contra, las autoridades no estarían de brazos cruzados.

“Si existiera algún delito que perseguir, no lo dejarían pasar (...) al no existir ningún delito que perseguir, pues sus acusaciones se basan únicamente en un correo enviado por un tercero, invitando a un grupo de empresarios a una cena, lo único que pueden hacer es intentar manchar mi nombre con encabezados amarillistas” Ricardo Salinas Pliego

En ese sentido, refirió que también está seguro de que por no estar involucrado en ningún tipo de hecho delictivo, las acusaciones que se le han lanzado solo son para manchar su nombre.

Más aún cuando refirió que los señalamientos en su contra se basan en un correo que fue enviado por un tercero a un grupo de empresarios con el fin de invitarlos a una cena.

Por lo anterior, Salinas Pliego deseó suerte a sus detractores que han impulsado la campaña en su contra, pues dijo lo que lo único que está pasando es que están haciendo quedar mal al gobierno.

Salinas Pliego rechaza estar involucrado en el caso Epstein (@RicardoBSalinas/X)

Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra la 4T

Al rechazar una vez más estar inmiscuido en un delito que lo involucre con el caso Epstein, Salinas Pliego también aprovechó para lanzarse contra el movimiento de la 4T.

Lo anterior debido a que el empresario dijo que en el caso del expresidente de México, sí hay supuestas evidencias que lo vincularían con temas criminales.

Por otro lado, mencionó que la 4T se ha visto involucrada en otros asuntos por casos como el del celular de Sergio Carmona y el líder de “La Luz del Mundo”, así como sus “nexos probados” con políticos de izquierda.