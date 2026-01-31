Nuevos archivos filtrados del caso Jefrrey Epstein revelan diversas denuncias presentadas contra Donald Trump.

De acuerdo con la información, las denuncias contra el presidente Trump en el caso Epstein estarían relacionadas a acusaciones de violencia sexual, las cuales fueron recopiladas por el FBI.

Una serie de documentos del caso Epstein fueron liberados en Estados Unidos, los cuales revelan que el FBI habría recopilado al menos 12 denuncias contra Trump por casos de agresión sexual cometidos a menores de edad.

La información señala que esto habría ocurrido en la residencia de Mar-a-Lago, en eventos organizados por Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, sentenciada a 20 años de cárcel por tráfico de personas.

Los señalamientos contra Trump se encontrarían en mensajes de correo electrónico entre personal de agencias federales, aunque se apunta que estas no estarían comprobadas.

Según la información filtrada, algunas denuncias provienen de terceros, razón por lo que no se habría perseguido a Donald Trump.

Se señala que autoridades federales no habrían intentado contactar con las víctimas de las denuncias, además de que algunas fueron presentadas sin proporcionar información para este fin.

Denuncias contra Trump en caso Epstein fueron borradas brevemente tras su liberación; esto dicen

Luego de que este día fueron liberados nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein, usuarios reportaron que las denuncias mencionadas contra Trump desaparecieron por un breve lapso de tiempo.

La información contenida en una de ellas, apunta a Trump como responsable de agresión sexual a una menor de 13 años, sin que hubiera consecuencias para el ahora presidente de Estados Unidos.

Luego de reclamos, la información se encontró nuevamente publicada, toda vez que el fiscal adjunto Todd Blanche, reiteró que la liberación de archivos del caso Epstein es un compromiso para transparentar toda la investigación contra el magnate acusado de pederastia.