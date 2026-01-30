Justicia de Estados Unidos publica más de 3 millones de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica más de 3 millones de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

El Fiscal adjunto Todd Blanche indicó que los documentos serían la última publicación importante de archivos gubernamentales sobre el caso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó tres millones de páginas, videos, imágenes y otros archivos adicionales relacionados con su investigación sobre Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

El Fiscal adjunto Todd Blanche informó en una conferencia de prensa que este lote incluye 2 mil videos y 180 mil imágenes.

“La divulgación de hoy marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia al pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley” Todd Blanche

Esto luego de que en noviembre se aprobó la Ley de Transparencia de Archivos Epstein que le exigía al departamento publicar todos los registros relacionados antes del 19 de diciembre de 2025.

Sin embargo, antes de la publicación de documentos se realizó una exhaustiva revisión realizada por empleados del Departamento de Justicia para censurar información confidencial sobre las víctimas de Epstein.

Los archivos incluyen ediciones y tachaduras para ocultar la información que identifica a las víctimas o los materiales ‌relacionados con investigaciones en ⁠curso.

“Si algún miembro del Congreso desea revisar alguna parte de la respuesta o de la documentación sin censurar, puede ponerse en contacto con el departamento para coordinar los trámites, y estaremos encantados de facilitarlo” Todd Blanche

Blanche anticipó que todas las imágenes de mujeres serán censuradas, salvo las de Maxwell.

Se espera que la nueva publicación incluya material hasta ahora inédito de la investigación sobre Epstein.

Todd Blanche aclaró que no todos los documentos son sobre Epstein o su círculo más cercano, y que parte del material es de naturaleza explícita.

“Incluyen grandes cantidades de pornografía comercial e imágenes que fueron incautadas de los dispositivos de Epstein, pero que él no tomó, o que no fueron tomadas por alguien de su entorno” Todd Blanche

Todd Blanche asegura que no se protegió a Donald Trump

En medio de la polémica por la relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein, Todd Blanche afirmó que no se protegió a nadie.

“No protegimos al presidente Trump, no protegimos a nadie” Todd Blanche

Todd Blanche reconoció que aunque se trata de una publicación importante, era improbable que incluso esa cantidad de documentos satisficiera la demanda pública de información sobre Epstein.

Jeffrey Epstein se suicidó en una celda de cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

Cabe recordar que el mes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició con la filtración de documentos del caso.

Hasta el momento se han revelado fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y registros judiciales, muchos de ellos ya eran públicos o están fuertemente censurados.