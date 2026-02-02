Serguéi Brin es un científico de la computación y empresario estadounidense reconocido internacionalmente por cofundar Google, dirigir la firma matriz Alphabet Inc. y participar en proyectos tecnológicos avanzados. A continuación te contamos todo sobre su trayectoria.

¿Quién es Serguéi Brin?

Serguéi Mikhailovich Brin es un empresario, científico de la computación e innovador tecnológico de origen ruso-estadounidense, mejor conocido por cofundar Google, el motor de búsqueda más utilizado del mundo, junto con Larry Page.

¿Qué edad tiene Serguéi Brin?

Serguéi Brin nació el 21 de agosto de 1973 en Moscú, Rusia, por lo que actualmente tiene 52 años.

¿Serguéi Brin tiene esposa?

Actualmente, Serguéi Brin está divorciado, pues en el 2018 se casó con Nicole Shanahan, de quien se separó en el 2023. Además, del 2007 al 2015 estuvo casado con Anne Wojcicki.

¿Qué signo zodiacal es Serguéi Brin?

Al haber nacido el 21 de agosto, Serguéi Brin es Leo, signo que se caracteriza por su liderazgo, creatividad, calidez y fuerte personalidad.

¿Serguéi Brin tiene hijos?

Sí, Serguéi Brin tiene tres hijos: dos con Anne Wojcicki y uno con Nicole Shanahan

¿Qué estudió Serguéi Brin?

Serguéi Brin cuenta con una licenciatura en Matemáticas y Ciencias de la Computación por la University of Maryland, College Park. Además, de un posgrado en Ciencias de la Computación en Stanford University, donde conocería a su futuro socio Larry Page y donde juntos desarrollarían el proyecto que se convertiría en Google.

¿En qué ha trabajado Serguéi Brin?

Serguéi Brin ha centrado su vida en la creación de motores de búsqueda y tecnología, destacando sucesos importantes como: