En el marco de la liberación de documentos del caso Jeffrey Epstein, se dio a conocer un informe del FBI en el que se indica que Jared Kushner tiene mucho poder sobre Trump.

Lo anterior debido a que los datos que se revelaron señalan que el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería el “verdadero cerebro” que está detrás del gobierno.

Jared Kushner tendría más poder sobre Trump del que se cree

Jared Kushner aparece en archivos del caso Jeffrey Epstein como una nueva figura clave, pues fue señalado por un informante confidencial del FBI, como una figura con influencia directa sobre decisiones estratégicas tomadas por Trump en 2020.

El informe menciona que el esposo de Ivanka Trump, operaba un Departamento de Estado paralelo, mientras Rex Tillerson era secretario oficial, lo que generó duplicidad en funciones y tensiones internas.

Los documentos incluyen acusaciones de vínculos de Jared Kushner con el movimiento religioso Chabad, además de señalamientos por presunto lavado de dinero y corrupción.

Jared Kushner (Especial)

Asimismo, se indica que empresarios cercanos a Trump, como Hary Tanoesoedinbjo, habrían señalado a su yerno como el “verdadero cerebro”, que ha influido en decisiones relevantes de carácter político y económico.

Incluso, se apunta que la esposa de Rex Tillerson declaró que estaban bajo intensa vigilancia, mientras Jared Kushner manejaba operaciones rivales para consolidar un poder paralelo que condicionaba la dinámica interna de la presidencia.

Informe del FBI también advierte que Trump habría estado condicionado por Israel

Además de los señalamientos sobre la influencia de Jared Kushner sobre Trump, los documentos del FBI indican que Israel habría tenido capacidad de comprometer a al presidente de Estados Unidos.

Sobre ello, el informe señala que Jeffrey Epstein trabajaba para el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, y mantenía conexiones con servicios aliados, lo que reforzaba la idea de influencia externa.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu (Evan Vucci / AP)

En ese sentido, se indica que Trump habría estado condicionado por intereses del gobierno de Israel, pues los testimonios sugieren que sufrió presiones políticas y económicas en decisiones de alto nivel gubernamental.

Aunado a lo anterior, las referencias también mencionan contactos entre abogados y fiscales, por medio de los que se discutió la relación de Epstein con Israel y su papel como intermediario en operaciones de inteligencia internacionales.

Hasta el momento, el gobierno de Donald Trump no ha emitido ningún posicionamiento en torno a los datos revelados, mismo caso de Israel y Jared Kushner, quienes no se han pronunciado.