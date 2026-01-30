Elon Musk sostuvo una conversación por correo electrónico con Jeffrey Epstein para concretar un viaje a las islas caribeñas del magnate y delincuente sexual.

El intercambio de mensajes tuvo lugar en noviembre y diciembre de 2013. En los correos, Jeffrey Epstein responde a Musk “siempre tener espacio” en su agenda para él.

“¿Cuándo deberíasmos ir a tu isla?“, pregunta Elon Musk a Jeffrey Epstein

Uno de los correos data del 13 de diciembre de 2013, en el que Musk le informa a Epstein que estará en la zona de St Bart’s durante las fiestas, preguntando si sería buen momento para ir a visitarlo.

En respuesta, el dueño de las islas Great St. James y Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, se mostró con disponibilidad para recibirlo.

Elon Musk (Evan Vucci / AP)

Elon Musk ha intentado en reiteradas ocasiones distanciarse de la amistad que alguna vez sostuvo con Jeffrey.

En 2025 escribió en su cuenta de X que Epstein trató de que fuera a su isla, pero que se había negado en cada invitación.

Los correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein son parte de los archivos desclasificados por el Deártamento de Justicia de Estados Unidos en cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Ahora, la develación de archivos del caso han sacado a la luz una serie de correos, documentos, fotgrafías, videos y demás material almacenado.

Las islas de Jeffrey Epstein fueron el centro de múltiples abusos a menores de edad y mujeres durante décadas.

Por lo que el intercambio de mensajes de Elon Musk abre una nueva brecha a cómo era la interación con Epstein nunca antes vista.

Mientras que en los correos no se deja en claro si Musk concretó el viaje a la isla, así como representantes del empresario han declarado que la visita nunca ocirrió.