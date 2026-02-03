El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Jeffrey Epstein de conspirar contra su campaña electoral en 2016.

Durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que los nuevos documentos filtrados del caso Jefrrey Epstein revelarían que el magnate se alió con representantes demócratas para buscar afectarlo en su candidatura presencial.

Ante una nueva ola de archivos difundidos por el caso Jefrrey Epstein, el presidente Trump manifestó que estos solo dejan mal parados a los demócratas, pues revelan que se aliaron a Jeffrey Epstein para conspirar contra su campaña electoral en 2016.

Puntualmente mencionó nombres como el escritor Michael Wolff, a quien acusó de ser amigo de Epstein y de conspirar junto a él para afectarlo personalmente así como a su candidatura presidencial.

Tras esto, Donald Trump reiteró que no estaba relacionado con Jeffrey Epstein, pese a estar mencionado en los documentos que demuestran los crímenes que cometió el magnate.

Otro nombre que mencionó Trump fue el expresidente Bill Clinton, a quien acusó de que, junto a los demócratas, estarían impulsado la revelación de los documentos del caso Epstein.

No obstante, Donald Trump se dijo confiado en que pronto esta situación se detendrá, pues dijo está salpicando e involucrando a los demócratas en conspiraciones en su contra.

Sin embargo, el presidente tomó como ironía esta situación, tras asegurar que si buscaban que perdiera la elecciones no lo consiguieron, al tiempo que señala que su conferencia la está brindando desde la Oficina Oval de la Casa Blanca.