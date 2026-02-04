Los archivos de Jeffrey Epstein revelarían el vínculo que tuvo con la princesa de Noruega, Mette Marit, con menciones de su nombre en al menos mil ocasiones.

Según análisis construidos con las filtraciones, Mette Marit de 52 años de edad, era tan cercana a Jeffrey Epstein que le pedía consejos sobre la crianza de su hijo Marius Borg Høiby, hoy acusado de delitos sexuales y agresiones.

El vínculo entre Mette Marit de Noruega y Jeffrey Epstein

La popularidad de Mette Marit de Noruega nunca ha sido muy favorecedora, pero ahora que se conoce que está en los archivos de Jeffrey Epstein de 66 años de edad, esto aumentó.

Las filtraciones sobre los archivos de Jeffrey Epstein mostrarían que la princesa de Noruega es mencionada en al menos mil ocasiones.

Asimismo, se ha revelado que Mette Marit sostenía mensajes directos con Jeffrey Epstein mediante correos electrónicos donde se revela que habría pasado algunos días en la mansión del financiero.

Entre lo encontrado por NRK, también está que la princesa buscaba presentar a Jeffrey Epstein con su esposo Haakon, pero se desconoce si este encuentro se logró.

Sumado a ello, se argumenta que la relación de la miembro de la realeza en Noruega era tan cercana al financiero que esta le pedía consejos sobre la crianza de su hijo Maris Borg X, quien en aquel momento era adolescente.

Marius Borg Hoiby con su madre Mette Marit. (Lise Aserud/AP / AP)

Por otra parte, al escrutinio público se ha sumado los cargos que Jeffrey Epstein tiene y que el hijo de Mette Marit lleve en la actualidad un juicio por delitos sexuales y agresiones.

Casa Real de Noruega confirma viajes de Mette Marit con Jeffrey Epstein

Ante la evidencia del vínculo de Mette Marit con Jeffrey Epstein, la Casa Real de Noruega ha aceptado algunos de los viajes hechos por la princesa.

La Casa Real de Noruega ha confirmado que Mette Marit pasó unas vacaciones en la mansión de Jeffrey Epstein en Palm Beach.