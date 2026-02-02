El pasado 1 de febrero, se llevaron a cabo los Premios Grammy 2026 en donde el conductor Noah Trevor hizo un chiste sobre Donald Trump que llevó al presidente a negar su estancia en la isla de Jeffrey Epstein.

Pues a través de la red social de Donald Trump, Truth Social, él lanzó una dura critica contra los Premios Grammy 2026 y amenazó con demandar a Trevor Noah tras su chiste en vivo.

¿Qué dijo Trevor Noah en los Premios Grammy 2026 sobre Donald Trump y Jeffrey Epstein?

Durante la transmisión de los Premios Grammy 2026, el presidente Trump se vio involucrado por un chiste que hizo el presentador, Trevor Noah sobre su supuesta visita a la isla de Jeffrey Epstein junto a Bill Clinton.

“Canción del Año: ese es un Grammy que todos los artistas desean casi tanto como Trump desea Groenlandia, lo que tiene sentido porque la isla de Epstein ya no existe y necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton” Trevor Noah

En su red social Truth, Donald Trump negó haber estado en la isla de Epstein, y afirmó que es la primera acusación de este tipo; aunque cabe recordar que en registros públicos pasados, muestran su amistad pasada con Jeffrey Epstein.

Aunque no hay evidencia directa de viajes a la isla de Epstein de Donald Trump, el nombre de Bill Clinton sí aparece en logs de vuelos.

El chiste realizado por Noah Trevor, alude a la obsesión de Donald Trump por conseguir Groenlandia y lo vinculó a sus supuestas visitas a la isla de Epstein junto con Clinton.

Ante la broma de Trump sobre Epstein, el presidente estadounidense se proclamó en su red social Truth, asegurando que demandaría a Trevor Noah por difamación:

“Los Premios Grammy son lo PEOR, ¡prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no llene sus ondas. El presentador, Trevor Noah, quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la Isla de Epstein, ni cerca, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos. Noah, un completo perdedor, más vale que aclare sus hechos, y que los aclare rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral. Pregúntenle a Little George Slopadopolus y a otros cómo salió todo eso. ¡Y pregúntenle a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo! Presidente DJT” Donald Trump