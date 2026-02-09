Ricardo Salinas Pliego aseguró que haber asistido a la cena de Epstein “no es ningún delito” y lanzó el reto de llevar a la Fiscalía General de la República (FGR) para comprobar el crimen.

A través de redes, Salinas Pliego dijo que no era amigo ni conocido de Jeffrey Epstein, pues la única vez que coincidió con él fue en la cena a la que fue invitado junto a otros empresarios.

Salinas Pliego niega amistad con Epstein, pero admite que cenaron juntos (Yazmín Betancourt / SDPnoticias )

Salinas Pliego reta a llevar su supuesta relación con Epstein a la FGR; asegura que no es delito

Tras revelarse que el nombre de Ricardo Salinas Pliego fue vinculado a Epstein, el empresario salió en su defensa y aclaró que solo se trató de una cena de negocios a la que asistió.

En tono de burla, Ricardo Salinas Pliego retó a llevar la única prueba en su contra a la FGR, para perseguir el presunto delito del que se le acusa, seguro de que no podrán proceder contra él.

“Si esta es la única prueba que tienen contra mí, llévenla a la Fiscalía, estoy seguro que si hay algún delito que perseguir en mi contra lo harán con gusto”. Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego reiteró que “no es ningún delito asistir a una cena”, además de que no puede ver el futuro, ya que la cena fue en 2012 y la evidencia en contra de Epstein apareció en 2015.

“La invitación es de 2012 y las primeras revelaciones públicas sobre los supuestos delitos de JE aparecieron hasta 2015. No tengo la facultad de ver el futuro, ni lo conocí más allá de una charla superficial de cinco minutos y nunca nos volvimos a ver”. Ricardo Salinas Pliego

Salinas Pliego aprovechó su publicación para criticar el gobierno en México, en especial a AMLO e, incluso, señaló que le da más pena que lo relacionen con el expresidente que con Epstein.

“Jeffrey Epstein no era mi amigo, no asistí a ninguna fiesta invitado por él y jamás tuve relación con él. De hecho, como ya lo dije este fin de semana, me da infinitamente más pena que me relacionen con el PEJE que con Jeffrey Epstein. Uno ya pagó por sus crímenes y el otro sigue libre, protegido por el poder y haciéndole daño a México todos los días”. Ricardo Salinas Pliego