La defensa de Nicolás Maduro busca anular el juicio en Estados Unidos contra el mandatario bajo el argumento de inmunidad soberana, que poseen los jefes de Estado.

Asimismo, se busca desestimar el juicio en Estados Unidos al asegurar que la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores fue ilegal, pues violaron la soberanía de Venezuela.

Cabe mencionar que la próxima audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos se realizará el martes 17 de marzo, día en el que la defensa presentará el argumento de inmunidad soberana.

Recientemente se dio a conocer la transcripción de la comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos y en ella se revela que su defensa busca anular el juicio por inmunidad soberana.

La transcripción de 19 páginas revela que el abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, afirmó que el mandatario venezolano goza de inmunidad por ser jefe de Estado, un derecho que se reconoce a nivel internacional.

En el caso de Cilia Flores, que no gozaría de esta inmunidad soberana, su defensa solicitó que se realicen exámenes médicos, pues habría sido violentada durante el arresto, al punto de fracturarle costillas.

Qué es la inmunidad soberana; defensa de Nicolás Maduro busca anular juicio en Estados Unidos bajo este argumento

La inmunidad soberana, a la que quiere apelar la defensa de Nicolás Maduro, es un principio del derecho internacional en el que un Estado o un jefe de Estado no puede ser juzgado por otro.

Este principio parte de la idea de que los Estados son jurídicamente iguales y soberanos, por lo que ninguno puede imponer su autoridad judicial sobre otro ni demandarlo o juzgarlo

El derecho internacional reconoce que un jefe de Estado no puede ser procesado por tribunales de otro país para proteger la soberanía y permitir la conducción normal de relaciones internacionales.

Sin embargo, Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, por lo que la corte podría desechar la inmunidad soberana con la que se busca anular el juicio.