Desde su captura el pasado 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.

Ahora, el juicio se vería complicado por dudas sobre la nacionalidad de Nicolás Maduro y una supuesta orden de la Corte sur de Nueva York para aclarar el lugar de nacimiento del exmandatario.

Implicaciones en el juicio de Nicolás Maduro por dudas en su nacionalidad

Está circulando información que indica una complicación en el juicio de Nicolás Maduro en Nueva York por temas de la nacionalidad.

Lo anterior ha generado un debate de las posibles implicaciones, a favor o en contra, que podría haber si se comprueba que Maduro no es venezolano.

Nicolas Maduro (Miguel Gutiérrez / EFE / EFE)

Lo cierto es que el proceso en Nueva York va en la admisión de cargos y en la posibilidad de solicitar inmunidad soberana.

Esta última es una doctrina jurídica que protege a altos funcionarios de ser demandados civil o penalmente.

La nacionalidad de Nicolás Maduro entraría en juego precisamente en el tema de la inmunidad soberana.

Ya que de se debatiría si Estados Unidos reconoce a Maduro como jefe de Estado .

Cabe destacar que este escenario se trata de una hipótesis jurídica, debido a que nada de lo que se plantea ha sido confirmado por instancias judiciales internacionales.

Del mismo modo, no se ha confirmado un requerimiento formal por parte de algún juez para aclarar la nacionalidad de Nicolás Maduro.

De acuerdo con supuestos documentos de la Fiscalía, el lugar de nacimiento de Maduro es en Ocaña, Santander, Colombia.

¿Dónde nació Nicolás Maduro? Rumores de su nacionalidad abarcan años de dudas

Los rumores en torno a la nacionalidad de Nicolás Maduro abarcan un contexto en Venezuela que se remonta a marzo de 2023, cuando asume el cargo de presidente interino tras la muerte de Hugo Chávez.

En aquél entonces, figuras opositoras al gobierno difundían versiones contradictorias del lugar de nacimiento de Maduro.

Esto con el fin de plantear una duda razonable para inhabilitarlo del cargo.

A partir de ese momento se planteó que Nicolás Maduro habría nacido en Cúcuta, Colombia.

De acuerdo con la Constitución de Venezuela en su artículo 41, la nacionalidad venezolana es requisito para obtener el cargo de presidente.