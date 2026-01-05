Barry Pollack, abogado de Julian Assange, será quien defienda a Nicolás Maduro en el juicio por narcoterrorismo en la Corte del Sur de Distrito de Nueva York.

El abogado acompañó al presidente de Venezuela durante su primera audiencia, donde se declaró inocente de todos los delitos que se le imputan.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Barry Pollack, el abogado de Nicolás Maduro y Julian Assange como:

¿Quién es Barry Pollack?

Barry J. Pollack es un abogado estadounidense miembro del Colegio Americano de Abogados Litigantes con más de 30 años de experiencia que actualmente defiende a Nicolás Maduro en el caso por narcoterrorismo que se inició en la Corte del Sur de Distrito de Nueva York.

Uno de sus casos más mediáticos, la defensa de Julian Assange, terminó cuando negoció un acuerdo de culpabilidad que resultó en la liberación inmediata de su cliente.

¿Cuántos años tiene Barry Pollack?

Se desconoce la edad de Barry Pollack, abogado de Nicolás Maduro y Julian Assange.

¿Cuál es el signo zodiacal de Barry Pollack?

Ya que no conocemos la fecha de cumpleaños del abogado, no podemos conocer bajo qué signo zodiacal nació.

¿Barry Pollack tiene esposa?

Se desconoce si Barry Pollack, abogado de Nicolás Maduro, tiene o no esposa.

¿Barry Pollack tiene hijos?

Se desconoce si Barry Pollack tiene o no hijos.

¿Qué estudió Barry Pollack?

Barry Pollack estudió Derecho en la Universidad de Indiana, donde se graduó con honores.

Asimismo estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, JD, con magna cum laude y la Orden de la Cofía.

¿Cuál es la trayectoria de Barry Pollack?

Barry Pollack inició su carrera profesional como secretario del Honorable Thomas A. Flannery en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Asimismo, se desempeñó como defensor público federal adjunto para el Distrito de Maryland y fue socio del bufete de abogados Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LLP, especializado en defensa de delitos de cuello blanco en Washington D. C.

Por otra parte, Barry Pollack es miembro de la junta directiva del Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos, así como:

miembro de la junta directiva de Rising for Justice

expresidente del Proyecto Inocencia del Atlántico Medio.

En el ámbito académico, el abogado es profesor adjunto en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, donde imparte la asignatura “Anatomía de un Juicio Penal Federal”.