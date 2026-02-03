La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York solicitó aplazar la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes enfrentan cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración tras su captura en Caracas el 3 de enero de 2026.

El nuevo proceso se llevará a cabo entre el 17 y el 26 de marzo de 2026, en medio de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela y con la defensa preparando mociones previas al juicio.

¿Cuándo será la nueva audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York?

Tal y como se dio a conocer, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York solicitó el aplazamiento de la audiencia del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

La nueva fecha para la audiencia de Maduro en Nueva York ahora será del 17 al 26 de marzo de 2026 tras su captura en Caracas, Venezuela el pasado 3 de enero.

Trasladan a Nicolás Maduro y esposa a tribunal federal de Nueva York (Especial)

La pareja fue acusada de cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración que le fueron impuestos durante la administración Trump pero tras su primera audiencia el pasado 5 de enero, Nicolás Maduro se declaró inocente y se autodenominó un “prisionero de guerra”.

Sin embargo, ahora con el retraso logístico, esto podría influir al permitir la revisión detallada de pruebas, extender el tiempo de detención en Brooklyn de Maduro y su esposa, y complicar la preparación de la defensa.

Este caso del estado contra Nicolás Maduro, ha generado tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.