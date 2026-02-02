El gobierno de Estados Unidos solicitó al Distrito Sur de Nueva York aplazar la audiencia de Nicolás Maduro, por lo menos 11 días, para revisión de pruebas y evitar problemas de logística.

La próxima audiencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Estados Unidos está programada para el martes 17 de marzo en la Corte Federal de Nueva York, ante el juez Alvin Hellerstein

Fiscalía de Estados Unidos pide aplazar audiencia de Nicolás Maduro para el 26 de marzo

El fiscal de Estados Unidos, Jay Clayton, solicitó al juez del Distrito Sur de Nueva York aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, con consentimiento de la defensa de ambos.

La fiscalía de Estados Unidos argumenta razones logísticas, así como el intercambio de pruebas en la carta enviada a Alvin Hellerstein, en la cual afirma se busca evitar conflictos de agenda.

Barry Pollack, abogado de Nicolás Maduro (Harris St. Laurent Wechsler)

En dichos días adicionales, la fiscalía de Estados Unidos tratará de producir el descubrimiento de pruebas que intercambiará con la defensa para su revisión y posible presentación en la próxima audiencia.

De momento se desconoce la respuesta del juez a cargo del caso de Nicolás Maduro, quien en su audiencia inicial se declaró inocente de los distintos cargos imputados por Estados Unidos, entre ellos narcotráfico.

Nicolás Maduro: lo que se sabe a un mes de su detención por Estados Unidos

La solicitud para aplazar su audiencia se da un día antes de que Nicolás Maduro cumpla un mes detenido por autoridades de Estados Unidos tras irrumpir en su casa de Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero.

La audiencia inicial de Nicolás Maduro tuvo lugar el lunes 5 de enero, en donde se declaró un prisionero de guerra, al igual que Cilia Flores; ninguno solicitó su libertad bajo fianza aunque, afirman, la detención fue ilegal.

Derivado de esto y el cargo de jefe de Estado de Nicolás Maduro —pese a no ser reconocido por Estados Unidos— podría dar con la liberación del venezolano, aunque la fiscalía estadounidense buscará evitarlo.

De ser declarados culpables por la corte de Nueva York —proceso que podría llevar años— tanto el expresidente de Venezuela como su esposa serían sentenciados a cadena perpetua.