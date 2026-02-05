Al acusar su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios de Venezuela.

Así se establece en una orden de un juez federal en la que se afirma que los servidores son responsables de cometer violaciones a los derechos humanos contra la población civil al menos desde 2014.

Argentina pide la extradición de Maduro y Diosdado Cabelo por un grave delito

Con el fin de obtener una declaración por violaciones a los derechos humanos, un juez federal de Argentina ordenó la captura internacional de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Dado que el ex presidente de Venezuela se encuentra detenido en Estados Unidos, el juez solicitó su extradición, mientras que para Diosdado Cabello y otros 14 funcionarios, pidió su detención y traslado.

Maduro y Diosdado Cabello (Michelle Rojas)

De acuerdo con las acusaciones, el ex mandatario y el resto de servidores públicos, habrían incurrido en violaciones a los derechos humanos de forma generalizada en su territorio, contra la población civil.

Con el fin de que se cumplimente su solicitud y se concreten las capturas y la extradición, el juez federal de Argentina turnó la notificación a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

En el caso particular de la extradición de Maduro, el juez destacó que desde septiembre de 2024 pidió su captura, por lo que al ser detenido por Estados Unidos, solicitó un traslado activo.

¿Nicolás Maduro puede ser extraditado a Argentina? Esto sabemos

Los esfuerzos de las autoridades de Argentina para extraditar a Nicolás Maduro tienen una probabilidad mínima, pues el ex presidente de Venezuela enfrenta varios procesos en Estados Unidos.

Así se prevé debido a que los juicios abiertos que están en curso en Nueva York contra el mandatario implican un bloqueo ante cualquier intento de traslado inmediato solicitado.

La normativa internacional establece que el país que detiene a un acusado tiene derecho a juzgarlo primero, es decir que Argentina deberá esperar años antes de que se evalúe su solicitud formal.

Nicolás Maduro en audiencias en Estados Unidos (Redes sociales)

En todo caso, la petición depende de la voluntad política de Washington, misma que ya se considera, no renunciará a mantener bajo su jurisdicción a Maduro, volviendo la extradición casi imposible.

Es decir que aunque Argentina emitió órdenes de captura contra 15 funcionarios venezolanos, la extradición de Nicolás Maduro hacia Buenos Aires se mantiene como un escenario casi improbable.