El ataque de Estados Unidos a Venezuela por el arresto de Nicolás Maduro para ser juzgado en el Distrito Sur de Nueva York, conlleva delitos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

Según una filtración del documento del Gran Jurado sobre las acusaciones a Nicolás Maduro, por años el presidente de Venezuela habría transportado cocaína a Estados Unidos con ayuda de varios políticos en su país y narcotraficantes.

Donald Trump confirmó que el ataque a Venezuela fue por Estados Unidos, debido a las acusaciones que el Gran Jurado tiene donde se le vincula con el tráfico de cocaína.

La filtración de un documento del Gran Jurado, señala que Nicolás Maduro en los distintos cargos políticos que ha tenido, se ha encargado de mandar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Sin embargo, además de la ayuda que recibió por políticos en venezuela incluyendo su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro y su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra ‘Nicolasito’ o ‘El Príncipe’, también ha recibido apoyo por el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

El Gran Jurado señala que Nicolás Maduro hizo “narcoterrorismo” con:

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FAR)

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Cártel de Sinaloa

Los Zetas

El Tren Aragua (TdA)

Las acusaciones sobre su vínculo con el Cártel de Sinaloa incluyen su alianza con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera ‘El Chapo’, quien “financió laboratorios de cocaína en Colombia”.

Sin embargo, la producción obtenida de este laboratorio era transportada con la protección de las FARC hacia Venezuela con protección de Carvajal Barrios, Nicolás Maduro y su hijo.

Documento del Gran Jurado sobre acusaciones a Nicolás Maduro que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. (Especial)

Asimismo, en el documento se lee un desplegado de momentos en que Nicolás Maduro traficó cocaína a Estados Unidos con protección de varios políticos venezolanos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría tenido vínculos con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, acusa Estados Unidos quien lo juzgará por el cargo de narcoterrorismo.

El único cargo que es visible en el documento filtrado del Gran Jurado, señala que Nicolás Maduro será juzgado por “conspiración de narcoterrorismo”.

Las acusaciones apuntan que de 1999 a 2025, Maduro ha incurrido en alianza con otros “acusados, conocidos y desconocidos” en el título 21 del Código de Estados Unidos Sección 96 que define el narcoterrorismo como:

“El tráfico de drogas destinado a apoyar o financiar actos terroristas u organizaciones terroristas”. Título 21 del Código de Estados Unidos Sección 96.

Asimismo, se enlista la Sección 841 (a) de Estados Unidos por la “distribución y posesión” de “sustancias controladas” dentro de las que se incluyen:

Heroína

Cocaína

Metanfetamina

Fentanilo

LSD

Marihuana

Sin embargo, a Nicolás Maduro solo se le juzgaría por la sustancia de cocaína en el Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos.