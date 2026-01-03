Pamela Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, confirmó a través de X la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores; ambos enfrentarán delitos por terrorismo y narcotráfico.

A través de un tuit en su cuenta de X, la funcionaria del gobierno estadounidense aclaró los cargos que enfrentan en conjunto el presidente de Venezuela y su esposa.

Pam Bondi advierte a Maduro que enfrentará la justicia de Estados Unidos

Pam Bondi advirtió que Nicolás Maduro y Cilia Flores “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense”.

Al presidente de Venezuela y su esposa se les acusa de los delitos de:

conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos

“En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales.” Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos

Pam Bondi, fiscal general de Venezuela en X (@AGPamBondi)

Marco Rubio asegura que Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela

A través de X, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Nicolás Maduro “no es presidente de Venezuela” y que el régimen no es un gobierno legítimo.

“Maduro es la cabeza del Cártel de Los Soles, una organización terrorista que tomó el control del país. Está imputado por trasiego de drogas a Estados Unidos” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos en x (@marcorubio)

El senador Tom Cotton aseguró que, tras hablar con Marco Rubio, este le había confirmado que el presidente de Venezuela se encuentra bajo custodia estadounidense y enfrentará sus crímenes.

Además recomendó al gobierno interino de Venezuela debía decidir si continuaba con el legado de Maduro o “regresa al mundo civilizado”.