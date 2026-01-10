The Washington Post reveló que El Vaticano habría intentado negociar el asilo de Nicolás Maduro en Rusia antes de que el presidente Donald Trump ordenara su captura en Venezuela.

La supuesta propuesta era que Nicolás Maduro dejara su cargo en Venezuela de forma voluntaria para “disfrutar de su dinero” con un asilo en Rusia, pero el mandatario se habría negado a esto.

Tras su captura en Venezuela, Nicolás Maduro fue llevado a Estados Unidos, donde enfrentará la justicia de este paìs. Su próxima audiencia fue fijada para el martes 17 de marzo.

Nicolás Maduro: difunden dibujos de su audiencia judicial (Redes sociales)

El Vaticano intentó negociar asilo de Nicolás Maduro en Rusia, asegura The Washington Post

The Washington Post informó sobre una presunta conversación entre Pietro Parolín, cardenal secretario de Estado del Vaticano y Brian Burch, quienes intentaron negociar el asilo de Maduro en Rusia.

Esto lo habría revelado una fuente familiarizada con el tema, quien comentó que la propuesta que se le hizo a Nicolás Maduro es que se fuera a Rusia “y pudiera disfrutar de su dinero”.

De acuerdo con The Washington Post, esta misma fuente confirmó que Vladímir Putin, presidente de Rusia, habría aceptado garantizar la seguridad de Nicolás Maduro si accedía a la oferta.

Según la fuente citada por The Washington Post, el mismo Donald Trump habría invitado a Nicolás Maduro a Estados Unidos para negociar su salvoconducto tras dejar Venezuela.

Nicolás Maduro no habría accedido a ninguna oferta de asilo, pues el pasado 3 de enero, Estados Unidos lanzó una operación en Venezuela para capturarlo junto a su esposa Cilia Flores.