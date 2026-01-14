El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio su versión legal sobre la operación en Venezuela, que llevó a la captura de Nicolás Maduro, ordenada por Trump sin aval del Congreso.

Según el memorándum, el presidente Donald Trump pudo ordenar unilateralmente la captura de Nicolás Maduro, pues la operación respondía a intereses nacionales y no a una guerra con Venezuela.

Cabe recordar que esta operación se realizó el pasado 3 de enero, día en el que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos por Estados Unidos. Ambos tendrán su próxima audiencia el 17 de marzo.

Nicolás Maduro: difunden dibujos de su audiencia judicial (Michelle rojas)

Justicia de Estados Unidos respalda decisión de Trump por captura de Maduro sin aval del Congreso

Recientemente se dio a conocer un memorándum de 22 páginas en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos respalda la decisión de Trump de capturar a Maduro sin aval del Congreso.

El dictamen retoma un escrito de William Barr en 1989, en el que se señala que el presidente tiene “autoridad constitucional inherente” para ordenar la detención de personas en el extranjero.

La versión legal señala que Donald Trump tenía la autoridad de desplegar tropas y realizar operaciones militares según lo dicta el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos.

Asimismo, se argumenta que la operación en Venezuela no tuvo la escala, el alcance y la duración suficiente para nombrarse guerra en sentido constitucional, por lo que no se necesitaba el aval del Congreso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró que la operación en Venezuela fue para capturar a Nicolás Maduro, presunto dirigente del Cártel de los Soles, y no para hacer un cambio de régimen.

Estados Unidos da su versión legal sobre la captura de Maduro sin aval del Congreso (Redes sociales)

