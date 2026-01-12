Bruce Fein, abogado experto en derecho constitucional, fue expulsado de la defensa de Nicolás Maduro en su juicio en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y narcoterrorismo.

Así lo resolvió el juez Alvin K. Hellerstein al determinar que Bruce Fein no había sido contratado por Nicolás Maduro, lo cual es un requisito indispensable para poder representar legalmente al acusado.

Bruce Fein dijo haber sido contratado por allegados a Nicolás Maduro para representarlo en su juicio en Estados Unidos

El abogado Bruce Fein había intentado integrarse al equipo legal de Nicolás Maduro al asegurar que personas cercanas a Maduro lo habían buscado para representar al mandatario venezolano en el juicio en Estados Unidos.

Expulsan a Bruce Fein de la defensa de Maduro en su juicio en Estados Unidos

Sin embargo, de acuerdo con Alvin K. Hellerstein, juez federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, el abogado Bruce Fein no fue contratado por Nicolás Maduro, ni por su abogado principal, Barry Pollack.

De hecho, el mismo Barry Pollack presentó una moción ante un juez para excluir a Bruce Fein del equipo legal de Nicolás Maduro, pues sostuvo que Bruce Fein no fue contratado ni solicitado por el mandatario venezolano .

Bruce Fein es recordado principalmente por haber sido el fiscal general adjunto durante la administración del republicano Ronald Reagan, además de criticar fervientemente los gobiernos de:

George W. Bush

Bill Clinton

Barack Obama