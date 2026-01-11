A través de un video compartido en redes sociales, Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto presidente de Venezuela, dio a conocer el estado de Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos.

Señaló que se pudo comunicar con los abogados de su padre, Nicolás Maduro, quienes le aseguraron que este se encuentra “bien y fuerte”.

Nicolás Maduro se encuentra “fuerte” en prisión de Estados Unidos

Nicolás Maduro Guerra habló en una reciente reunión del PSUV de Venezuela acerca del estado de su padre, Nicolas Maduro, quien está en prisión de Estados Unidos.

Al respecto, contó que los abogados le señalaron que Nicolás Maduro “está bien y fuerte”, por lo que pide: “no estén tristes”.

Nicolás Maduro Guerra señaló que el Gobierno Bolivariano conservará el poder y la revolución



Asimismo reveló un mensaje del presidente Nicolás Maduro: "No estén tristes que nosotros estamos bien, somos unos luchadores"

El también conocido como “Nicolasito”, señaló que los abogados le mencionaron que no han vencido a su padre, Nicolás Maduro, que “son unos luchadores” frente al proceso que atraviesa en Estados Unidos.

Con este mensaje, el hijo de Nicolás Maduro trata de dar un poco de certidumbre a los seguidores del PSUV, así como a los de su padre, luego de la incursión de Estados Unidos a Venezuela donde el presidente fue capturado.

Sumado al clima de tensión que se vive en el país, donde seguidores y opositores del régimen bolivariano se han manifestado en diversos puntos.

Nicolás Maduro (AP)

El gobierno de Venezuela se mantendrá a pesar de Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos

Durante la reunión del PSUV se señaló que el gobierno bolivariano y la revolución se mantendrán en Venezuela, a pesar de estar Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos.

El mismo hijo de Nicolás Maduro mencionó esto durante su intervención, afirmando que ellos también deben de estar fuertes para mantener la democracia en el país.

Además, señaló que nunca vencieron a su padre, que se tuvo que usar una fuerza desproporcionada para capturarlo.

Asimismo, afirmó su respaldo a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y a Jorge Diosdado, haciendo un llamado a la unidad recordando las palabras de Hugo Chávez y luego de una reflexión que tuvo tras la captura de su padre.