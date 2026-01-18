El secretario de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin, confirmó que la Iglesia Católica participó en un intento de negociación para el exilio de Nicolás Maduro con el objetivo de evitar un mayor derramamiento de sangre en el país.

De acuerdo con el funcionario, la intervención de El Vaticano buscó facilitar una salida política ante la crisis venezolana; sin embargo, reconoció que el intento no tuvo éxito.

Pietro Parolin confirmó además la información publicada por The Washington Post, en la que se señala que El Vaticano participó en conversaciones para gestionar un posible asilo político de Nicolás Maduro en Rusia.

El Vaticano ve “gran incertidumbre” en Venezuela

En declaraciones posteriores, el secretario de Estado de El Vaticano calificó la situación de Venezuela como de “gran incertidumbre”, y expresó su deseo de que el país avance hacia la estabilidad política y la recuperación económica.

“La situación es muy precaria, la gente sufre”, señaló Parolin, quien también se pronunció a favor de una transición democrática.

El Vaticano habría negociado asilo de Nicolás Maduro en Rusia, según The Washington Post (Eduardo Dìaz)

La postura de El Vaticano, así como la de su Santo Pontífice, el papa León XIV, ha sido la de respetar la voluntad del pueblo venezolano y promover soluciones pacíficas, alejadas de confrontaciones y de intereses partidistas.

Nicolás Maduro habría rechazado oferta de exilio

Según el periódico The Washington Post, Nicolás Maduro habría tenido oportunidad de negociar su salida de Venezuela, con propuestas tanto de El Vaticano como del gobierno de Estados Unidos.

Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría invitado a Maduro a territorio estadounidense para negociar garantías tras una salida pacífica del poder.

Pero Maduro habría rechazado dichas propuestas, lo que derivó en su captura por fuerzas élite, que ingresaron a su residencia para detenerlo junto con su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo ante una corte federal.