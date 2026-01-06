Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tuvieron su audiencia inicial este lunes 5 de enero en el tribunal federal de Nueva York, donde el juez fijó la fecha para iniciar con el proceso judicial.

Durante este primer encuentro, Nicolás Maduro y esposa se declararon no culpables de los delitos que les acusa el gobierno de Estados Unidos y se fijó la fecha para la próxima audiencia.

Maduro se declara inocente en audiencia en Nueva York por caso en Estados Unidos (Eduardo Díaz)

Esta es la fecha de la próxima audiencia de Nicolás Maduro

Un juez determinó que el 17 de marzo de 2026 se realizará la próxima audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes enfrentan la justicia luego de ser capturados en Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de los siguientes delitos:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales

Colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington

Por su parte, Cilia Flores es señalada por la justicia de Estados Unidos por su presunta implicación en la coordinación de reuniones para cometer delitos, así como en la de la red de narcotráfico.

Durante su intervención en la audiencia inicial, Nicolás Maduro dijo ser el presidente de Venezuela y acusó de haber sido secuestrado durante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.