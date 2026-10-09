La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y fortalecer el derecho internacional, anunció el Comité Noruego del Nobel este viernes 9 de octubre.

El reconocimiento del Premio Nobel de la Paz 2026, destaca el trabajo de Navi Pillay para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean investigados y castigados.

Su trayectoria incluye importantes cargos en organismos internacionales y una larga lucha contra la discriminación racial en Sudáfrica.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (@NobelPrize / X)

¿Quién es Navi Pillay y por qué ganó el Nobel de la Paz 2026?

Nacida en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio, Navi Pillay desarrolló su carrera jurídica durante el apartheid, un sistema de segregación racial que marcó la historia de su país. Desde sus primeros años como abogada, defendió a personas perseguidas por oponerse al régimen.

En 1995, se convirtió en la primera mujer no blanca en ser nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, y posteriormente, presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Frank BOXLER / AFP / AFP)

Ahi fue en donde la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, contribuyó al desarrollo de criterios jurídicos para perseguir la violencia sexual como crimen de guerra y de lesa humanidad.

La trayectoria de Navi Pillay, ganadora del Nobel de la Paz 2026, en la ONU y la justicia internacional

Entre 2008 y 2014, Navi Pillay fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también fue jueza de la Corte Penal Internacional.

También encabezó una comisión independiente de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, una acusación que el Gobierno israelí rechaza.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Martial Trezzini/Keystone via AP, File / Martial Trezzini/Keystone via AP)

Actualmente, Navi Pillay participa como jueza ad hoc en el caso contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia, relacionado con acusaciones de genocidio contra la población rohinyá.

Con el Premio Nobel de la Paz 2026, el Comité Noruego del Nobel reconoce la carrera de Navi Pillay dedicada a la justicia internacional y a la defensa de los derechos humanos, en un contexto de crecientes tensiones sobre el cumplimiento del derecho internacional.