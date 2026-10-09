Arturo Zaldívar reaccionó al Premio Nobel de la Paz 2026 concedido a Navi Pillay, cuya trayectoria ha estado vinculada con la defensa del derecho internacional y la justicia.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, destacó una frase asociada con el reconocimiento: “la paz requiere justicia”, y recordó su trayectoria jurídica.

Zaldívar también resaltó la participación de Navi Pillay en el caso Akayesu, relacionado con violencia sexual y genocidio durante el conflicto armado en Ruanda de 1994.

Arturo Zaldívar reaccionó al Premio Nobel de la Paz 2026 (Captura de pantalla)

¿Por qué Navi Pillay recibió el Nobel de la Paz?

Navi Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y fortalecer el derecho internacional y la justicia.

La jurista sudafricana, de 85 años, fue reconocida por una trayectoria dedicada a la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional contemporánea.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Fabrice COFFRINI / AFP / AFP)

El Comité Noruego del Nobel destacó su trabajo para impulsar investigaciones y sanciones contra crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio internacionales.

Zaldívar recordó que Pillay participó como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el caso Akayesu, resuelto en 1998, en otros casos similares.

Aquel proceso estableció que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir genocidio, un criterio relevante para el derecho internacional.

Para Zaldívar, ese antecedente significó reconocer el cuerpo de las mujeres como objeto de protección jurídica, en lugar de considerarlo botín de guerra de derechos humanos.

El mensaje del exministro concluyó que, sin justicia para las víctimas, no existe una paz verdadera, sino solamente silencio frente a los hechos colectivos.