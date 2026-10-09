Navi Pillay es una jurista sudafricana especializada en derechos humanos y justicia internacional, y este 9 de octubre recibió el Premio Nobel de la Paz 2026.

Esto por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, así como por su trayectoria en la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, por lo que te decimos quién es Navi Pillay, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Frank BOXLER / AFP / AFP)

¿Quién es Navi Pillay?

Navanethem “Navi” Pillay es una abogada y jueza sudafricana de ascendencia tamil india que dedicó gran parte de su carrera a defender los derechos humanos y combatir la discriminación durante y después del apartheid en Sudáfrica.

En 1967, Navi Pillay se convirtió en la primera mujer negra en abrir su propio despacho de abogados en la provincia de Natal.

A lo largo de su trayectoria, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, ocupó cargos de gran relevancia internacional, entre ellos:

Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda

Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Comité Nobel reconoció su contribución al fortalecimiento del derecho internacional y a la búsqueda de justicia para las víctimas de atrocidades.

También destacó el papel de Navi Pillay en el reconocimiento de la violencia sexual como posible instrumento de genocidio y como crimen de lesa humanidad.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Frank BOXLER / AFP / AFP)

¿Qué edad tiene Navi Pillay?

Navi Pillay tiene 85 años pues nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban, Sudáfrica, cuando el país todavía vivía bajo un sistema de segregación racial que posteriormente se institucionalizó mediante el apartheid.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria profesional, ha trabajado en tribunales nacionales e internacionales y en organismos de las Naciones Unidas.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Daniel Karmann/dpa via AP / Daniel Karmann/DPA via AP)

¿Navi Pillay tiene pareja?

Navi Pillay estuvo casada con Paranjothee “Gaby” Anthony Pillay desde 1965 y posteriormente se divorciaron; Gaby Pillay falleció a finales de los 90.

Su esposo también estuvo involucrado en la lucha contra el apartheid y fue detenido por las autoridades sudafricanas durante ese periodo.

Durante su carrera como abogada, Navi Pillay defendió a personas perseguidas por motivos políticos, una labor que también la expuso a las consecuencias de la represión del régimen segregacionista.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Martial Trezzini/Keystone via AP, File / Martial Trezzini/Keystone via AP)

¿Qué signo es Navi Pillay?

Navi Pillay nació el 23 de septiembre, por lo que su signo zodiacal solar es Libra.

¿Navi Pillay tiene hijos?

Sí, Navi Pillay tiene dos hijas: Isvari y Kamini de acuerdo con los registros biográficos que presentó ante las Naciones Unidas.

Sin embargo, la jurista mantiene su vida familiar fuera del foco público, por lo que existe poca información ampliamente documentada sobre sus hijas.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Frank BOXLER / AFP / AFP)

¿Qué estudió Navi Pillay?

Navi Pillay estudió Derecho y Artes en la Universidad de Natal, en Sudáfrica, antes de continuar su formación en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Su preparación académica incluye los siguientes títulos:

1963: licenciatura en Artes (BA) por la Universidad de Natal, Sudáfrica.

1965: licenciatura en Derecho (LLB) por la misma institución.

1982: maestría en Derecho (LLM) por la Universidad de Harvard.

1988: doctorado en Ciencias Jurídicas (SJD), también por Harvard convirtiéndose en la primera persona de Sudáfrica en obtener un doctorado en derecho por dicha institución.

Su formación jurídica le permitió especializarse en derechos humanos, justicia penal internacional y protección de las víctimas de discriminación y violencia.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Martial Trezzini/Keystone via AP, File / Martial Trezzini/Keystone via AP)

¿En qué trabajó Navi Pillay?

Navi Pillay ha desarrollado una carrera como abogada, jueza, profesora universitaria y defensora internacional de los derechos humanos.

Su trayectoria incluye algunos de los puestos más importantes de la justicia internacional, y entre sus principales cargos y logros destacan:

Abogada defensora: abrió su propio despacho en 1967 y representó a activistas perseguidos durante el apartheid.

Jueza en Sudáfrica: en 1995 fue nombrada jueza interina del Tribunal Superior, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar ese cargo.

Tribunal Penal Internacional para Ruanda: fue jueza entre 1995 y 2003 y presidenta del tribunal de 1999 a 2003. Participó en procesos que contribuyeron a establecer que la violación y la violencia sexual pueden constituir actos de genocidio.

Corte Penal Internacional: fue jueza de esta institución con sede en La Haya entre 2003 y 2008.

Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: ocupó el cargo entre 2008 y 2014, impulsando la protección de las libertades fundamentales y la rendición de cuentas por abusos.

Comisión de investigación de la ONU: presidió entre 2021 y 2025 la comisión independiente que investigó la situación en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel.

Corte Internacional de Justicia: ha participado como jueza ad hoc en el caso relacionado con las acusaciones de genocidio contra Myanmar por el trato a la población rohinyá.

Labores y activismo: co-fundó la organización internacional Equality Now en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, y ha presidido comisiones internacionales de investigación de la ONU para examinar violaciones al derecho internacional en distintos conflictos.

Su reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz 2026 destaca la importancia de las instituciones jurídicas internacionales para investigar atrocidades, exigir responsabilidades y proteger a las víctimas.