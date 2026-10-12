Robert E. Hall y Michael Woodford, economistas estadounidenses, fueron galardonados este lunes 12 de octubre con el Premio Nobel de Economía 2026, por sus contribuciones al desarrollo de modelos macroeconómicos que mejoran las políticas de estabilización económica.

La Real Academia Sueca de Ciencias de los Nobel, destacó que las investigaciones de Robert E. Hall y Michael Woodford, ahora ganadores del Premio Nobel de Economía 2026, proporcionaron fundamentos teóricos para comprender cómo las decisiones de los hogares y las empresas influyen en el comportamiento de la economía en su conjunto.

¿Por qué Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Nobel de Economía 2026?

El trabajo de Robert E. Hall y Michael Woodford ayudó a renovar los modelos económicos utilizados para enfrentar crisis, inflación y fluctuaciones en la actividad económica.

Sus aportaciones, según el comité del Premio Nobel de Economía 2026, permiten analizar cómo las políticas monetarias y fiscales pueden contribuir a reducir los efectos de los choques económicos.

Robert E. Hall y Michael Woodford ganan el Premio Nobel de Economía 2026 (Elif Acar / Anadolu via AFP / Anadolu via AFP)

A diferencia de los enfoques tradicionales, los modelos de Robert E. Hall y Michael Woodford incorporan las decisiones individuales de consumidores y empresas para explicar fenómenos generales, como:

Los cambios en el consumo

La inversión

Los precios

Estas herramientas son relevantes para los bancos centrales, que utilizan las tasas de interés y la comunicación de sus decisiones para influir en las expectativas económicas.

Robert E. Hall y Michael Woodford ganan el Premio Nobel de Economía 2026 (@NobelPrize / X)

¿Quiénes son Robert E. Hall y Michael Woodford?

Robert E. Hall es economista y profesor de la Universidad de Stanford, en California, y sus investigaciones se han centrado en el consumo, el desempleo y los ciclos económicos.

Por su parte, Michael Woodford es profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y es reconocido por sus estudios sobre política monetaria y expectativas económicas.

El Premio Nobel de Economía, cuyo nombre oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, fue establecido en 1968 y se entrega anualmente para reconocer contribuciones destacadas a esta disciplina.