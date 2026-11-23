El dirigente estatal del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo, desmintió a Jesús Zambrano y rechazó cualquier futuro pacto electoral para las elecciones 2027 con el PAN y el PRI.

Octavio Ocampo destacó que tras un análisis profundo se atribuye la pérdida del registro nacional del PRD a las coaliciones pasadas entre la izquierda y la derecha, por lo que en Michoacán tienen pensado impulsar una candidatura común junto a Morena y el PVEM para las elecciones 2027.

“Esta alianza fue determinante para que el partido perdiera su registro nacional porque nos perdimos a nivel nacional en los votos de la izquierda y la derecha” Octavio Ocampo

Esta decisión forma parte de un bloque nacional de nueve estados que buscan rescatar los ideales izquierdistas originales y centrarse en resolver problemas prioritarios como la seguridad, la salud y la economía local.

Octavio Ocampo asegura que PRD irá con Morena en Michoacán

En entrevista con Azucena Uresti, Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal del PRD y diputado local en Michoacán, rechazó las declaraciones del exdirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, sobre mantener coaliciones con la derecha.

Afirmó que la alianza previa con el PRI y el PAN provocó la pérdida de la identidad de izquierda y fue el factor determinante en la pérdida del registro nacional del partido, sentenciando que “no hay manera de regresar al pasado”.

“No hay manera de regresar al pasado (…) No nos vemos en ese corte ideológico, no estamos ahí” Octavio Ocampo

Confirmó la presentación formal de una carta de intención ante el órgano electoral de Michoacán para ir en candidatura común con Morena y el Partido Verde (PVEM) en los comicios de 2027.

“Presentamos una carta de intención al órgano electoral de Michoacán donde le manifestamos que por momento o de momento iremos juntos en una candidatura común el PRD, Morena y el Partido Verde” Octavio Ocampo

Octavio Ocampo Córdova destacó que esta ruta fue consultada y respaldada por la asamblea estatal y la militancia del partido.

Planteó este viraje como un reencuentro con la identidad del perredismo y la unidad de las izquierdas, recordando la tradición del Frente Democrático Nacional de 1988 y el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas.

“Cerramos ese capítulo y hoy abrimos una posibilidad de caminar en la unidad de las izquierdas (…) Compartimos pues origen, compartimos historia, compartimos ideales, compartimos el nacimiento” Octavio Ocampo

Sostuvo que el PRD conserva una presencia territorial importante (gobierna 19 municipios en el estado de Michoacán) y no busca un mero reparto de candidaturas.

La estrategia prioritariamente busca comprometer a la coalición con una agenda de tres ejes:

Seguridad.

Acompañamiento al sector productivo (agricultura, ganadería, pesca y sector forestal).

Salud pública.

“Hay tres temas fundamentales en Michoacán que hoy son los problemas a lo que la gente le preocupa: que es la seguridad (...), segundo, el acompañamiento al sector productivo (...), y tercero, la salud” Octavio Ocampo

Octavio Ocampo rechaza propuesta de Jesús Zambrano sobre posibles alianzas del PRD con el PRI y el PAN rumbo a las elecciones 2027

Ocampo afirmó que las declaraciones de Zambrano sobre mantener alianzas con el PRI y el PAN no representan al perredismo de Michoacán. Reveló que desde que concluyó el proceso electoral de 2024 dejaron de tener contacto con él.

“No hay en Michoacán nadie que pertenezca a la dirigencia estatal del PRD que tenga comunicación con Zambrano” Octavio Ocampo

Octavio Ocampo Córdova cuestionó la postura de Jesús Zambrano y aseguró que solo busca llevar a la mesa alianzas con el PRI y PAN.

“Me parece que está intentando llevar a la mesa con el PRI con el PAN como queriendo vender los estados donde tenemos registro” Octavio Ocampo

¿Jesús Zambrano no confía en el PRD? (cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Mencionó que Zambrano “merece todo nuestro respeto”, pero enfatizó que la política de alianzas con la derecha “ya quedó atrás”.

Señaló que mientras Zambrano promueve la alianza opositora, un Bloque Nacional de 9 de las 12 dirigencias estatales que conservan su registro local (como Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México) decidió de manera coordinada romper con el PRI y PAN para buscar la unidad con Morena rumbo a 2027.