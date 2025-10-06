Aquí encontrarás a todos los ganadores del Premio Nobel 2025, por categoría. La semana del 6 de octubre inició el reconocimiento a trabajos destacados en 6 categorías.

Premio Nobel 2025 en Fisiología o Medicina: Entregado el 6 de octubre Premio Nobel de Física 2025 Premio Nobel de Química 2025 Premio Nobel de Literatura 2025 Premio Nobel de Paz 2025 Premio Nobel de Economía 2025

Este lunes 6 de octubre se anunciaron a los ganadores del Premio Nobel 2025 en Fisiología o Medicina, en donde fueron tres los ganadores.

Ganadores del Premio Nobel 2025 en Fisiología o Medicina

Este 6 de octubre el Comité de Estocolmo anunció a los primeros ganadores de los Premio Nobel 2025; en este caso fue el de la categoría de Fisiología o Medicina siendo tres los ganadores:

Mary E. Brunkow de 64 años de edad

Fred Ramsdell de 64 años de edad

Shimon Sakaguchi de 74 años de edad

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

El Premio Nobel 2025 fue otorgado a los médicos por sus descubrimientos sobre la inmunológica periférica que revela que el sistema inmunológico protege al cuerpo de miles de microbios.

En 1995, Shimon Sakaguchi participó en la investigación de Brunkow y Ramsdell, al demostrar que el sistema inmunitario era más complejo; también descubrió una clase de células inmunitarias desconocidas, que protege al organismo de las enfermedades autoinmunitarias.

En 2001 Mary Brunkow y Fred Ramsdell hicieron el otro descubrimiento revelando por qué una cepa específica de ratones era particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes.

Pues ellos presentan una mutación en un gen al que denominaron Foxp3, que en el equivalente humano causan una enfermedad autoinmune.

Dos años después, Sakaguchi demostró que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las células que identificó en 1995, las cuales ahora son conocidas como linfocitos T reguladores.

Our immune system is an evolutionary masterpiece. Every day it protects us from the thousands of different viruses, bacteria and other microbes that attempt to invade our bodies. Without a functioning immune system, we would not survive.



One of the immune system’s marvels is its… pic.twitter.com/TzBWuIrTgn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

¿Cuándo se anuncian todos los Premio Nobel 2025 por categoría?

Este lunes 6 de octubre se anunció el Premio Nobel 2025 de Medicina, y continuarán hasta el 13 de octubre se harán los siguientes anuncios, siguiendo el siguiente calendario: