Henri B. Kagan y Kenso Soai han ganado este miércoles 7 de octubre el Premio Nobel de Química 2026 por “por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica” en su estudio de las moléculas “espejo”.

“Este es probablemente el experimento más fascinante en química orgánica”, declaró Peter Somfai, miembro del Comité Nobel de Química.

“En su conjunto, los descubrimientos revolucionarios de Henri Kagan y Kenso Soai han remodelado nuestra comprensión de la quiralidad molecular cómo se crea, se amplifica y se transmite”. Peter Somfai, miembro del Comité Nobel de Química.

En su investigación, los ganadores del Nobel de Química 2026 han logrado comprender y controlar mejor la formación de moléculas que son imágenes especulares entre sí, un avance relevante para fabricar fármacos, aromas, fragancias y nuevos materiales.

Kagan y Soai ganan el Nobel de Química 2026 por estudiar moléculas “espejo” (Nobel)

Nobel de Química 2026: Kagan y Soai y sus avances en la configuración molecular

Las investigaciones a la configuración molecular es el avance que ha otorgado a el francés pionero de la catálisis asimétrica, Kagan y al químico japonés Soai llevarse el Nobel de Química 2026.

Ante el desarrollo de métodos para favorecer una configuración molecular por parte de Kagan, mientras que Soai diseñó una reacción autocatalítica capaz de amplificar una de esas formas.

“Gracias a los laureados Henri Kagan y Kenso Soai, ahora sabemos cómo puede surgir la homquiralidad. Sus descubrimientos han sido decisivos para los químicos que diseñan reacciones para la fabricación de fármacos”. Comité Nobel de Química

Kagan y Soai ganan el Nobel de Química 2026 por estudiar moléculas “espejo” (Fredrik Sandberg / Fredrik Sandberg/TT News Agency )

Esto conforme a que la química de la vida es lo que los químicos llaman homquiral, a partir de las palabras griegas para “igual” y “mano”. Como las manos, todos los aminoácidos existen en dos variantes espejeadas, pero solo una de ellas se encuentra en las proteínas de tus células. La otra rara vez se encuentra en la naturaleza.

Descubriendo de Kagan y Soai que permite a los químicos impulsar reacciones químicas que conducen a la homquiralidad, sobre efectos no lineales y autocatálisis en síntesis orgánica asimétrica.