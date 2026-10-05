El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado este lunes 5 de octubre a los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus investigaciones sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética.

El trabajo de los tres científicos ganadores del Premio Nobel de Medicina 2026, sentó las bases de una nueva era en la neurociencia, al permitir a los investigadores controlar células nerviosas individuales mediante la luz y estudiar cómo funcionan los circuitos del cerebro vivo.

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The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” pic.twitter.com/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

¿Por qué ganaron el Nobel de Medicina 2026?

A principios de la década de 2000, Peter Hegemann y Georg Nagel, ahora ganadores del Premio Nobel de Medicina 2026, estudiaron un alga unicelular capaz de desplazarse hacia una fuente de luz.

En el proceso descubrieron la canalrodopsina, una proteína que abre un canal cuando recibe luz azul y genera una señal eléctrica en la célula.

Posteriormente, Karl Deisseroth, el tercer ganador del Premio Nobel de Medicina 2026 revelado este 5 de octubre, llevó este descubrimiento al campo de la neurociencia.

Medalla del premio Nobel (Jacquelyn Martin / AP Photo / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Deisseroth introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas de ratas y demostró que podía activar una señal nerviosa mediante luz azul; en 2007 consiguió utilizar este mecanismo en cerebros de ratones vivos.

La técnica que hoy reconoce el Premio Nobel de Medicina 2026, permite estudiar circuitos neuronales relacionados con memoria, emociones, miedo, adicción y movimiento, además de investigar trastornos neurológicos y psiquiátricos como la epilepsia y el Parkinson.

Asimismo, la investigación ganadora del Premio Nobel 2026, también se explora su posible uso para restaurar la visión en personas con discapacidad visual.

Con este reconocimiento del Premio Nobel de Medicina 2026, Deisseroth, Hegemann y Nagel son considerados los científicos detrás de uno de los avances que más ha transformado la comprensión del cerebro en las últimas décadas.