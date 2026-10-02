Los ganadores del Premio Nobel 2026 se anunciarán entre el 5 y el 12 de octubre, con una categoría cada día hábil, salvo el fin de semana.

El Premio Nobel reconoce a personas que han contribuido al “bien de la humanidad” en diversas disciplinas científicas, humanitarias y económicas. En total son seis categorías que honran el legado de Alfred Nobel.

Los laureados recibirán sus medallas y diplomas en las ceremonias tradicionales celebradas en Estocolmo y Oslo durante el mes de diciembre.

Esta es la fecha en la que se anuncia al ganador de cada categoría del Premio Nobel 2026

El calendario para anunciar a los galardonados de las seis categorías de los Premios Nobel 2026 ha quedado establecido de la siguiente manera:

Lunes 5 de octubre: Fisiología o Medicina (anunciado por la Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska).

Martes 6 de octubre: Física (anunciado por la Real Academia Sueca de Ciencias).

Miércoles 7 de octubre: Química (anunciado por la Real Academia Sueca de Ciencias).

Jueves 8 de octubre: Literatura (anunciado por la Academia Sueca).

Viernes 9 de octubre: Premio Nobel de la Paz (anunciado por el Comité Nobel Noruego en Oslo).

Lunes 12 de octubre: Ciencias Económicas (Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, anunciado por la Real Academia Sueca de Ciencias).

Calendario Premio Nobel 2026: Fecha en la que se entrega cada categoría (@nobelprize / Instagram )

El 10 de diciembre del 2026 se celebra la entrega oficial de medallas, diplomas y dotación económica en el aniversario luctuoso de Alfred Nobel.

Los premios de Medicina, Física, Química, Literatura y Economía se otorgan en Estocolmo, mientras que el Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo.

¿Cómo se eligen a los ganadores del Premios Nobel?

El proceso de selección de los galardonados del Premio Nobel es un ciclo riguroso que abarca todo un año.

A partir de septiembre, se envían invitaciones a miles de profesores universitarios, científicos, académicos y exlaureados de todo el mundo para que propongan candidatos para los premios del año siguiente.

Para el Premio Nobel de la Paz, no se requiere una carta de invitación para enviar propuestas. El plazo estricto para la entrega de todas las candidaturas finaliza a la medianoche del 31 de enero.

De febrero a septiembre, las candidaturas presentadas son analizadas por un Comité Nobel especializado (compuesto por entre 5 y 10 miembros por categoría).

Durante estos meses, los comités revisan a los aspirantes, consultan a expertos independientes y redactan informes de evaluación para ir reduciendo la lista de finalistas.

En octubre y tras meses de deliberación, las instituciones encargadas de conceder los galardones (como la Real Academia Sueca de Ciencias, la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, la Academia Sueca y el Comité Nobel Noruego) realizan una votación final definitiva.

Los ganadores se anuncian públicamente a lo largo de una semana en octubre.