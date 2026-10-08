Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026. La poeta y ensayista canadiense de 76 años fue reconocida por la Academia Sueca por una obra “audaz e innovadora”, en la que combina la tradición clásica con nuevas formas de expresión literaria.

La Academia del Premio Nobel de Literatura 2026, destacó el particular diálogo que Anne Carson mantiene con la antigüedad y el mundo clásico, además de su manera de abordar temas como el amor, el deseo y la desesperación.

Su escritura, difícil de clasificar dentro de un solo género, también se caracteriza por su interés en las palabras y la búsqueda de nuevos significados.

Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026 (@NobelPrize / X)

Anne Carson lleva la tradición clásica a la literatura contemporánea

Nacida en Toronto en 1950, Anne Carson estudió Letras Clásicas y desarrolló una carrera marcada por la poesía, el ensayo y la traducción. Entre sus obras más conocidas se encuentran:

Eros dulce y amargo

La belleza del marido

Autobiografía de Rojo

Uno de sus trabajos más reconocidos de la ahora ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 es Nox, publicado en 2010 como homenaje a su hermano Michael.

Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026 (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AFP)

La obra de Anne Carson, construida como una pieza desplegable de varios metros, explora el duelo y la pérdida a partir de la desaparición y posterior muerte de su hermano.

Con el reconocimiento a Anne Carson, Nobel de Literatura 2026, la Academia Sueca premia una trayectoria que ha desafiado las fronteras entre poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos.

El anuncio del Premio Nobel de Literatura 2026 para Anne Carson, también dejó fuera a la mexicana Cristina Rivera Garza, quien figuraba nuevamente entre las favoritas tras haber sido considerada para el Nobel de Literatura 2025. La autora obtuvo el Pulitzer de No Ficción en 2024 por El invencible verano de Liliana.