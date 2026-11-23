María Vargas dio un paso clave en su participación rumbo a Miss Universo 2026 al presentarse en la competencia preliminar celebrada en Puerto Rico, una instancia determinante para definir a las semifinalistas del certamen internacional.

La representante de México de 28 años de edad fue evaluada en categorías fundamentales como traje de baño, vestido de gala y entrevistas privadas, donde cada concursante busca convencer al jurado antes de la gala decisiva.

Aunque su desempeño generó expectativas entre seguidores del certamen, la clasificación de María Vargas aún depende de la deliberación final que se dará a conocer en los próximos días.

El grupo de 30 concursantes que continuará en la competencia será anunciado durante la gala final del martes 24 de noviembre.

María Vargas (Instagram | María Vargas (@mariavargas.n))

¿Cuándo se sabrá si María Vargas clasificó a Miss Universo 2026?

La preliminar se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde las participantes mostraron porte, seguridad y desenvolvimiento escénico.

Durante esta etapa, el jurado evaluó a las concursantes en dos pasarelas: primero en traje de baño y posteriormente en vestido de gala, además de considerar entrevistas privadas.

El desfile de trajes nacionales se realizó un día antes, el sábado 21 de noviembre, como una actividad independiente dentro de la agenda de Miss Universo.

Vargas, originaria de Zapopan, Jalisco, representó al país y presentó en la pasarela de trajes nacionales un diseño inspirado en los flamencos rosados de Yucatán.

En septiembre, la mexicana adelantó a El Informador que consideraba tonos blancos, azules o rosas para sus atuendos de preliminar y final, sin confirmar diseñadores.

También mencionó posibles colaboraciones con Noé Soto, Benito Santos y Víctor González, aunque no asignó a ninguno de ellos la confección de un vestido determinado.

La lista de las 30 semifinalistas se anunciará durante la final del martes 24 de noviembre, programada a las 7:00 p. m., hora de Ciudad de México.