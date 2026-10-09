La jurista sudafricana Navi Pillay reaccionó con humor al recibir el Premio Nobel de la Paz 2026, pues durante un encuentro en Núremberg, Alemania, la abogada sorprendió con una declaración dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien nuevamente quedó fuera de la lista de galardonados.

“Muchas gracias, si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump” Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz

Esto fue lo que expresó Navi Pillay ante los asistentes, entre aplausos y muestras de apoyo tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2026.

La frase hizo referencia a las reiteradas ocasiones en que Donald Trump ha defendido que merece el Nobel por su participación en conflictos internacionales.

Navi Pillay bromea sobre compartir el Nobel de la Paz con Trump

La ganadora del Nobel de la Paz 2026, Navi Pillay, también dedicó el reconocimiento a las personas sobrevivientes de crímenes de guerra y a quienes defienden la justicia internacional.

Su comentario sobre Donald Trump contrastó con las críticas que el presidente ha expresado por no recibir el galardón.

De acuerdo con EFE, Trump compartió en su plataforma Truth Social una publicación que cuestionaba la decisión del Comité Noruego del Nobel y criticaba la trayectoria de Pillay, particularmente su trabajo relacionado con Israel y Gaza.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Daniel Karmann/dpa via AP / Daniel Karmann/DPA via AP)

¿Por qué Navi Pillay ganó el Nobel de la Paz 2026?

El premio Nobel de la Paz 2026 reconoce la trayectoria de Navi Pillay en la promoción de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos.

La jurista fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional, además de desempeñarse como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Mientras Trump ha argumentado que merece el Nobel por sus gestiones diplomáticas, el comité reconoció el trabajo de Navi Pillay en favor de la justicia internacional y la rendición de cuentas por crímenes graves.