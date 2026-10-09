El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criticó al Comité Nobel por reconocer a Navi Pillay con el Premio Nobel de la Paz 2026.

Pues a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Netanyahu acusó a Navi Pillay, jurista sudafricana, de difundir acusaciones falsas contra Israel y de contribuir a la demonización del pueblo judío.

“El comité del Premio Nobel ha perdido su brújula moral. Ha otorgado su máxima distinción a una intolerante que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío.” Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

Netanyahu aseguró que el comité perdió su brújula moral al conceder el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, a quien responsabilizó de respaldar señalamientos contra el Estado israelí.

Las declaraciones de Benjamín Netanyahu se producen en medio de las tensiones por las actuaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) relacionadas con el conflicto en Medio Oriente.

Netanyahu acusa a Navi Pillay de demonizar a los judíos tras recibir el Nobel de la Paz 2026 (@IsraeliPM / X)

¿Por qué Netanyahu acusa a Navi Pillay de demonizar a los judíos?

En su publicación, Benjamin Netanyahu también arremetió contra Karim Khan, fiscal de la CPI, y lo acusó de utilizar las denuncias contra Israel para construir un caso que calificó de falso; asimismo, mencionó las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Khan, las cuales fueron señaladas por empleados del tribunal.

Karim Khan, quien fue acusado por sus propios empleados del CPI de violarlos y acosarlos sexualmente, utilizó las mentiras de Pillay para construir un caso falso contra Israel.Pillay suministró las mentiras. Khan las convirtió en armas. Y ahora los miembros extraviados del Comité Nobel están honrando a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta farsa de justicia. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

El mandatario israelí sostuvo que Pillay habría proporcionado argumentos que Khan convirtió en instrumentos contra Israel, además, Netanyahu describió el reconocimiento del Comité Nobel como una decisión equivocada que, desde su perspectiva, legitima la hostilidad contra los judíos.

Las declaraciones de Netanyahu se suman a las críticas de dirigentes israelíes y estadounidenses como Donald Trump, contra las decisiones y actuaciones vinculadas con la CPI.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Daniel Karmann/dpa via AP / Daniel Karmann/DPA via AP)

Sin embargo, los señalamientos de Benjamín Netanyahu representan la postura del primer ministro israelí y no constituyen, por sí mismos, una comprobación independiente de las acusaciones que formuló contra Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026.

La controversia vuelve a colocar en el centro del debate internacional el papel de las instituciones judiciales y los organismos de reconocimiento de la paz en el contexto del conflicto entre Israel y los actores que cuestionan sus acciones.