Los Premios Nobel 2026 reconocieron a investigadores, escritores y especialistas cuyas contribuciones destacan en sus respectivos campos, cuyos galardones se anunciaron del 5 al 12 de octubre.

La edición de este año de los Premios Nobel 2026, destaca en sus categorías tanto por los avances en el conocimiento del cerebro y el universo como por las aportaciones a la justicia internacional y el análisis de la economía

Ganadores de los Premios Nobel 2026

Estos son los ganadores por categoría de los Premios Nobel 2026:

Premio Nobel de Medicina 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel Premio Nobel de Física 2026: Francis Halzen Premio Nobel de Química 2026: Henri B. Kagan y Kenso Soai Premio Nobel de Literatura 2026: Anne Carson Premio Nobel de la Paz 2026: Navi Pillay Premio Nobel de Economía 2026: Robert E. Hall y Michael Woodford

Premio Nobel de Medicina 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética.

Esta técnica combina herramientas genéticas y ópticas para controlar la actividad de determinadas células mediante la luz. Su desarrollo transformó la investigación científica al permitir estudiar con mayor precisión el funcionamiento de las neuronas.

El trabajo de los tres científicos ganadores al Premio Nobel de Medicina 2026, abre nuevas posibilidades para investigar procesos cerebrales relacionados con el dolor, el hambre, la sed, la atención y el comportamiento social.

La optogenética permite estudiar qué grupos de neuronas participan en funciones específicas del cerebro.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel ganaron el Premio Nobel de Medicina 2026 (Especial)

Premio Nobel de Física 2026: Francis Halzen

El físico Francis Halzen ganó el Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Halzen impulsó la idea de utilizar el hielo de la Antártida como detector de estas partículas subatómicas, conocidas por atravesar la materia con muy pocas interacciones. El observatorio IceCube cuenta con miles de sensores instalados en el hielo del Polo Sur.

Gracias a esta tecnología, los investigadores pueden detectar señales que ayudan a rastrear fenómenos cósmicos de gran energía, incluidos los asociados con galaxias lejanas y agujeros negros.

Su trabajo ganador del Premio Nobel de Física 2026, abrió nuevas posibilidades para estudiar el universo mediante la astronomía de neutrinos.

Francis Halzen recibe el Premio Nobel de Física 2026 por su estudio en los neutrinos (traducida). (@NobelPrize)

Premio Nobel de Química 2026: Henri B. Kagan y Kenso Soai

Henri B. Kagan y Kenso Soai recibieron el Premio Nobel de Química 2026 por sus aportaciones para comprender cómo pueden producirse moléculas con una quiralidad determinada, es decir, estructuras que existen en versiones semejantes a una mano derecha y una izquierda.

Kagan desarrolló métodos para favorecer la formación de una de estas versiones moleculares, mientras que Soai consiguió demostrar una reacción capaz de producir selectivamente una de ellas. Sus investigaciones ayudaron a resolver una pregunta que durante décadas intrigó a los químicos.

Este descubrimiento ganador del Premio Nobel de Química 2026, es especialmente importante para la industria farmacéutica, porque dos versiones de una misma molécula pueden tener efectos biológicos diferentes. La capacidad de controlar la estructura molecular contribuye al desarrollo de medicamentos más precisos y seguros.

Kagan y Soai ganan el Nobel de Química 2026 por estudiar moléculas “espejo” (Nobel)

Premio Nobel de Literatura 2026: Anne Carson

La escritora canadiense Anne Carson obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra innovadora que dialoga con la tradición clásica y crea nuevas formas de expresión literaria contemporánea.

Carson es poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica, y su escritura combina poesía, prosa, traducción y experimentación narrativa, con referencias frecuentes a la mitología griega y a la cultura antigua.

Entre sus obras más conocidas se encuentra Autobiography of Red, una reinterpretación del mito de Gerión que combina poesía y prosa para construir una historia contemporánea. Su trayectoria destaca por ampliar los límites entre géneros literarios y acercar las tradiciones clásicas a nuevos lectores.

Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026 (@NobelPrize / X)

Premio Nobel de la Paz 2026: Navi Pillay

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en favor de la paz, el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.

A lo largo de su carrera, Navi Pillay ocupó cargos relevantes en instituciones judiciales internacionales. Fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

El reconocimiento del Premio Nobel de la Paz 2026, destaca su defensa de la rendición de cuentas y de las instituciones jurídicas internacionales frente a la impunidad.

Su trayectoria también incluye la lucha contra la discriminación y la defensa de las víctimas de crímenes internacionales.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (@NobelPrize / X)

Premio Nobel de Ciencias Económicas 2026: Robert E. Hall y Michael Woodford

Robert E. Hall y Michael Woodford fueron distinguidos con el Premio Nobel de Economía 2026, cuyo. nombre completo es: Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel por desarrollar modelos macroeconómicos que mejoraron la capacidad de diseñar políticas de estabilización económica.

Sus investigaciones incorporan las decisiones de hogares y empresas para explicar los movimientos generales de la economía. Este enfoque ayuda a comprender cómo las expectativas de consumo, inversión y precios influyen en la actividad económica.

Los modelos desarrollados por ambos economistas ganadores del Premio Nobel de Economía 2026, proporcionan herramientas para que gobiernos y bancos centrales respondan a crisis, cambios bruscos en los precios de la energía e inflación.

Sus aportaciones también ayudan a evaluar cómo las decisiones de política monetaria pueden influir en el comportamiento de los mercados.

Robert E. Hall y Michael Woodford ganan el Premio Nobel de Economía 2026 (@NobelPrize / X)

Los ganadores de los Premios Nobel 2026 recibirán sus medallas y diplomas durante las ceremonias del 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora la muerte de Alfred Nobel.