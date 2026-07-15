El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó formalmente al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras.

Esta actualización, realizada a través de la OFAC, eleva el estatus de estos grupos criminales para imponerles restricciones financieras más severas y facilitar el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense.

La medida forma parte de una estrategia de seguridad que ya incluye a otros seis cárteles mexicanos bajo esta misma categoría de terrorismo transnacional.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como terroristas al Cártel de Juárez y Los Viagras

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó oficialmente este miércoles 15 de julio de 2026 al Cártel de Juárez y a Los Viagras como:

Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO)

Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT)

Tesoro de Estados Unidos designa como terroristas al Cártel de Juárez y Los Viagras (@azucenau / X )

Esta medida representa un endurecimiento significativo de las sanciones contra estos grupos, elevando su clasificación de simples organizaciones de narcotráfico a la categoría de “grupo terrorista transnacional”.

Según las autoridades estadounidenses, estos grupos representan una amenaza directa a la seguridad nacional, la política exterior y la estabilidad económica de EU, principalmente debido a su participación en el tráfico de fentanilo y la violencia armada en la frontera.

Esta designación no solo se consideran ataques previos, sino también la capacidad e intención de las organizaciones para cometer actos violentos en el futuro.

Con está designación, Estados Unidos tiene nuevas herramientas para combatir al Cártel de Juárez y Los Viagras

La designación como terroristas abarca a las organizaciones y sus diversas facciones y nombres alternos:

Cártel de Juárez: También identificado como la Organización Vicente Carrillo Fuentes (OVCF o VCFO), La Línea, Barrio Azteca y la Organización de Tráfico de Drogas Carrillo Fuentes. Es considerado uno de los grupos criminales más antiguos de México, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua Los Viagras: Conocidos también como “Los Blancos de Troya”, este grupo se estableció en 2013 y opera principalmente en Michoacán, donde se dedica al tráfico de metanfetaminas y cocaína, además de la extorsión a productores agrícolas

Esta nueva designación otorga al gobierno estadounidense herramientas legales y financieras más potentes para combatir a estos grupos:

Bloqueo de Activos: Se ordena el congelamiento inmediato de todos los bienes, propiedades y cuentas bancarias que estas organizaciones o sus miembros posean en Estados Unidos o que estén bajo el control de ciudadanos estadounidenses.

Prohibición de Transacciones: Se prohíbe de manera general que cualquier persona o entidad estadounidense realice transacciones financieras o comerciales con los grupos listados.

Sanciones Secundarias: El gobierno puede ahora perseguir y bloquear financieramente a terceros (individuos, empresas o bancos internacionales) que brinden apoyo, recursos o compartan servicios con estos cárteles.

Cooperación Internacional: La medida facilita la colaboración con otros gobiernos y agencias federales para realizar investigaciones conjuntas en materia de combate al terrorismo.