Donald Trump, presidente de Estados Unidos, generó otro polémico titular, ahora en el marco del G7, en el que pronunció un mensaje ante sus similares de “i am the boss” o “yo soy el jefe”.

Así lo dijo Trump al llegar en el tercer y último día de la cumbre realizada en Evian, Francia.

El momento quedó grabado en video cuando se dirigía a una mesa en la que estaba el anfitrión del G7, el presidente Emmanuel Macron.

Al pasar al costado de una mesa ovalada, Donald Trump se paró y pronunció la frase que generó la risa de los presentes.

Trump amplía su estadía en Francia

Aunque Trump llegó la tercer día de la cumbre del G7, decidió alargar un poco su estancia en Francia por una fiesta de gala en el Palacio de Versalles por su visita.

Como ese regalo, además, Friedrich Merz, primer ministro de Alemania, le regaló una playera de su selección en el marco del Mundial 2026, con el número 47, además de una bicicleta.

Trump califica de exitosa la cumbre del G7 en Francia y da polémicas declaraciones sobre Irán

En la reunión del G7, que Trump calificó de exitosa, se abordaron temas como el crecimiento económico equilibrado, el incremento en el precio de combustibles y la amenaza de China.

Donald Trump declaró que bombardeará Irán en caso de que no cumpla con los compromisos del acuerdo de paz, así lo dijo a solo dos días de la firma del acuerdo en Suiza.