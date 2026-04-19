Irán descartó este domingo 19 de abril de 2026 enviar una delegación a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, pese a que altos funcionarios estadounidenses ya viajan rumbo a Islamabad.

De acuerdo con diversos reportes, representantes del gobierno de Estados Unidos como:

Quienes se trasladan a Pakistán para reunirse el lunes 20 de abril con funcionarios iraníes e iniciar conversaciones orientadas a alcanzar un alto al fuego definitivo.

Estados Unidos e Irán retoman negociaciones este lunes en Islamabad (Yazmín Betancourt)

Por qué Irán no acudirá al diálogo con Estados Unidos

El gobierno iraní aseguró que no participará en la reunión mientras Washington mantenga el bloqueo marítimo sobre puertos iraníes.

La postura fue difundida por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que señaló que Teherán no se integrará a la cita diplomática bajo las condiciones actuales.

La negativa ocurre en medio de nuevas tensiones luego de que Donald Trump advirtiera sobre posibles ataques contra infraestructura energética y puentes de Irán en caso de fracasar las negociaciones.

Además, el mandatario estadounidense acusó a Irán de romper el alto al fuego tras el ataque armado registrado en el Estrecho de Ormuz contra buques de Francia y Reino Unido el sábado 18 de abril.

Hasta el momento, se desconoce si Irán modificará su postura y acudirá finalmente al encuentro con funcionarios estadounidenses.

Irán defiende su programa nuclear

Por otra parte, el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó este domingo que el desarrollo nuclear es un derecho soberano de Irán.

“¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos afirme que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares sin explicar por qué?”, declaró el mandatario.

Las condiciones de Irán para un acuerdo definitivo

Para aceptar un eventual acuerdo con Estados Unidos, Irán ha planteado diversas exigencias, entre ellas: