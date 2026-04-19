Estados Unidos e Irán retomarán negociaciones, así lo anunció Donald Trump mediante un mensaje publicado en Truth Social.

El nuevo acercamiento diplomático ocurre en medio de acusaciones cruzadas por presuntas violaciones al alto al fuego y con una creciente tensión en Medio Oriente.

Además, el presidente estadounidense informó que una delegación de alto nivel viajará a Pakistán el lunes 20 de abril de 2026 para reactivar el diálogo con representantes iraníes.

Pakistán ha desempeñado un papel clave como mediador, luego de presentar formalmente la propuesta de cese al fuego impulsada por Estados Unidos ante el gobierno de Irán.

Las conversaciones podrían definir el rumbo del conflicto que mantiene en alerta máxima a la región desde el inicio de las hostilidades, el pasado 28 de febrero de 2026.

¿Quiénes son los funcionarios de Estados Unidos que retomarán negociaciones con Irán?

De acuerdo con un reporte de CNN, citado por la Casa Blanca, desde este domingo 19 de abril de 2026 altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos viajan a Islamabad para participar en las conversaciones con Irán.

Entre los integrantes de la delegación destacan:

Hasta ahora no se han revelado los detalles específicos sobre la agenda de la delegación estadounidense ni el momento exacto en que arribarán los representantes iraníes.

¿Qué está en juego si fracasan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

Trump aseguró en su mensaje de Truth Social que ofreció a Irán un “acuerdo razonable”, pero advirtió que, en caso de rechazo por parte de Teherán, “Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán”.

Uno de los puntos más delicados es el estrecho de Ormuz, ruta estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Este paso marítimo permanecía cerrado el domingo como consecuencia del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Teherán declaró el sábado que volvería a cerrar el paso marítimo, después de haber anunciado el viernes su reapertura, lo que había provocado optimismo en los mercados internacionales.

En medio de la tregua y tras la falta de acuerdos en conversaciones previas realizadas en Pakistán los días 11 y 12 de abril, Irán sostuvo que no reabrirá esta ruta comercial hasta que Estados Unidos levante el bloqueo a puertos iraníes.

Además, Washington mantiene su exigencia de que Irán renuncie de forma definitiva a cualquier capacidad para desarrollar armas nucleares.