El candidato reformista Masoud Pezeshkian se convirtió en el ganador de las elecciones Irán 2024; aquí te decimos quién es el presidente electo de dicho país tras los resultados de la jornada electoral que se vivió el viernes 5 de julio.

Las elecciones Irán 2024 concluyeron con una participación de 30 millones 530 mil 157 personas que emitieron su voto, lo cual representó una tasa de participación de 49.8 por ciento; Masoud Pezeshkian obtuvo 16 millones 384 mil 403 votos frente su rival Saeed Jalili quien logró 13 millones 538 mil 179 sufragios a su favor.

En ese sentido, Masoud Pezeshkian ocupará el segundo cargo más alto en la República Islámica, solo por detrás del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, con quien se comprometió a seguir el cumplimiento de las directivas impuestas en el país.

¿Quién es Masoud Pezeshkian?

El ganador de las elecciones Irán 2024, Masoud Pezeshkian, es un cirujano cardíaco que actualmente se desempeña como político y será el próximo presidente de Irán tras la muerte del mandatario Ebrahim Raisi, quien falleció en un helicóptero el 19 de mayo junto con otros altos funcionarios.

El líder electo de Irán se ha manifestado a favor de recomponer las relaciones con Estados Unidos, país que mantiene sanciones internacionales en dicho país tras la revolución iraní de 1979. En ese sentido, Irán aceptó limitar su programa nuclear a cambio del alivio de las sanciones impuestas.

Masoud Pezeshkian también se ha dicho a favor de la relajación de las restricciones sociales en Irán, como el uso obligatorio del hiyab para las mujeres.

¿Masoud Pezeshkian está casado?

Masoud Pezeshkian no ha revelado estar casado o no. Pese a formar parte de la vida pública, esta información no ha cobrado relevancia en los medios de comunicación occidentales.

¿Masoud Pezeshkian tiene hijos?

Masoud Pezeshkian tampoco ha revelado tener hijos o no en alguna participación con la prensa occidental, hecho por el que está información del próximo presidente de Irán también se mantiene reservada.

¿Qué edad tiene Masoud Pezeshkian?

Masoud Pezeshkian nació el 19 de septiembre de 1954 en Mahaban, Irán, por lo que actualmente tiene 69 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Masoud Pezeshkian?

El signo zodiacal de Masoud Pezeshkian es Virgo ya que esta es la categoría que le corresponde a las personas que nacieron del 23 de agosto al 22 de septiembre.

¿Qué estudió Masoud Pezeshkian?

Masoud Pezeshkian es un médico con especialidad en cirugía por la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz; posteriormente recibió una subespecialidad en cirugía cardíaca por parte de la Universidad de Ciencias Médicas de Irán.

En ese sentido, su carrera evolucionó al convertirse en especialista en cirugía cardíaca, hecho que lo llevó a convertirse en presidente de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz en 1994, cargo que ocupó durante cinco años.

¿Cuál es la trayectoria de Masoud Pezeshkian?

Masoud Pezeshkian incursionó en la política durante el gobierno de Mohammad Khatami, en el cual se desempeñó como viceministro de Salud. Posteriormente fue nombrado ministro de Salud durante cuatro años, de 2001 a 2005,

El líder electo de Irán ha sido representante del parlamento iraní en cinco ocasiones e incluso se desempeñó como primer vicepresidente del parlamento de 2016 a 2020.